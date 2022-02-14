Зеленский объявил 16 февраля Днем единения Украины

Рамзан Кадыров опубликовал в своих социальных сетях посты, сопроводив их предупреждением, что высказанное мнение не является позицией главы Чечни. На это обратил внимание Кавказ.Реалии.

Такая публикация появилась на официальной странице регионального руководителя «ВКонтакте» и в телеграм-канале, а также в неофициальном инстаграме. Пост с обращением к властям Украины руководитель российского региона сопроводил предупреждением о том, что высказанное мнение – его личное.

«Чтобы не давать повода моим недоброжелателям для истерии на предмет того, что я выхожу за рамки своих полномочий, официально заявляю – это мое личное мнение, скромное мнение гражданина России Рамзана Кадырова», – написал Кадыров.

Далее глава Чечни обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом «избежать кровопролития и установить мир». Кадыров назвал «антинародным» режим в Украине: «Русские и украинцы – один славянский народ, с общей историей, культурой и религией. Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого «западного мира» со всеми его вырожденческими «ценностями» и русофобской истерией».

24 января Кадыров заявлял, что он на месте президента России «давно забрал бы Украину, направил бы туда войска и навел порядок». По его мнению, сейчас Украина находится под контролем США. После того как в Кремле напомнили, что внешнюю политику формирует президент РФ, Кадыров уточнил, что его слова о способности «присоединить» Украину» не были согласованы с федеральным центром и являются его личным мнением.

В январе Кадыров и его окружение выступали с открытыми угрозами в адрес семьи Янгулбаевых, членов которой власти республики считают причастными к деятельности оппозиционного телеграм-канала 1ADAT. Кремль отказался вмешиваться в ситуацию, однако именно после встречи главы Чечни с президентом России в Москве 3 февраля Кадыров и его приближенные перестали публично упоминать Янгулбаевых.