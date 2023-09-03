Зеленский объявил о замене министра обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал смену министра обороны страны. Место Алексея Резникова должен занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Назначение еще должно быть утверждено украинским парламентом.

«Алексей Резников занимает свой пост более 550 дней полномасштабной войны. На мой взгляд, министерству необходимы новые подходы и другие форматы взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом», – объяснил Зеленский свое решение. Оно сделано после нескольких коррупционных скандалов в ведомстве и системе военкомов, формально министру не подчиненных.

41-летний Умеров родился в городе Булунгур в Узбекистане, в семье депортированных крымских татар. Он был управляющим директором нескольких инвестиционных фондов. В 2019 году он был избран в Верховную раду.

Украинская редакция журнала Forbes утверждает, что Резников после отставки будет послом Украины в Великобритании. Источник издания утверждает, что назначение уже согласовано Зеленским. Официально это не подтверждалось.