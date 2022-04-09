Зеленский: Один премьер из ЕС не был уверен, что Буча - не инсценировка

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что глава правительства одной из стран Евросоюза потребовал доказательств того, что убийства мирных жителей в городе Буча под Киевом не были инсценировкой - как это утверждала российская официальная пропаганда. Об этом Зеленский заявил в интервью немецкой газете Bild, опубликованном поздним вечером в пятницу, 8 апреля.

Президент Украины не назвал имя этого политика, сказав лишь, что это не канцлер Германии Олаф Шольц. «Украинская правда» утверждает, что, по информации источников, с подобным требованием к Зеленскому обратился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. При этом официально это не подтверждено, и не известно о каких-либо контактах между двумя лидерами в последнее время. Известно, однако, что Орбан на днях говорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным, и в ходе разговора тот назвал события в Буче «циничной провокацией» украинской стороны.

Орбана критикуют - как в Украине, так и в ЕС - за отказ предоставлять Киеву вооружение, а также за готовность идти навстречу Кремлю, например, по вопросу об оплате за российский газ в рублях. На днях Орбан публично назвал Зеленского своим оппонентом.

Страны ЕС на днях одобрили новый пакет санкций в отношении России в связи с массовыми убийствами в Буче. Это значит, что Венгрия тоже поддержала эти санкции. Орбан ранее заявлял, что осуждает российское вторжение в Украину.