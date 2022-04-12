Зеленский опубликовал фото кума Путина Медведчука в наручниках

Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал о подробностях своей встречи с Владимиром Путиным, которая состоялась в Подмосковье накануне.

Как сказал канцлер на брифинге для австрийских журналистов, у него нет никаких позитивных впечатлений от встречи с президентом России. Нехаммер, в частности, сказал, что Путин твёрдо настроен на то, чтобы "решить вопрос Донбасса", даже несмотря на санкции. При этом Путин дал понять, что считает западные санкции против России, введённые в связи с вторжением в Украину, жёсткими.

По словам Карла Нехаммера, он дал понять Владимиру Путину, что "война в Украине должна закончиться как можно скорее", а санкции против России будут ужесточаться, "пока в Украине будут умирать люди". Путин сказал, что "было бы неплохо" скорее закончить боевые действия - по всей видимости, имея в виду, что на российских условиях. Нехаммер сказал, что российский президент полностью рассуждает "в логике войны".

Канцлер Австрии охарактеризовал встречу как "очень жесткую", "очень открытую" и "очень прямую". "Это не дружеский визит", – подчеркнул он, добавив, что для него визит в Москву был "обязанностью".

Лидеры разошлись в оценках событий в украинской Буче, где после отступления российских войск были обнаружены тела десятков мирных жителей. "Между нами на эту тему была жесткая конфронтация, потому что президент приписывает международному сообществу предвзятость" - сказал Нехаммер. По словам канцлера, он хотел "посмотреть Путину в глаза" и увидеть его реакцию на сообщения об убийствах жителей Бучи, в которых обвиняют российских военных.

Нехаммер стал первым европейским лидером, посетившим Путина после начала широкомасштабного российского вторжения 24 февраля. Встреча продолжалась около полутора часов и проходила в подмосковной резиденции главы российского государства в Ново-Огареве. Австрийское издание Kronen Zeitung пишет, что во время встречи по просьбе Нехаммера не было ни рукопожатий, ни совместных фотографий – чтобы "избежать их использования Россией в пропагандистских целях".

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ещё до начала переговоров заявил, что с российской стороны заявлений по итогам этой встречи не будет.