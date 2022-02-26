Зеленский поблагодарил россиян, которые выступили против войны

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил россиян, которые выступает против войны. Он попросил их остановить тех, кто лжет всему миру.

«Я хочу, чтобы меня услышали в России. Абсолютно все. Тысячи жертв, сотни пленных, которые просто не могут понять, ради чего их отправили в Украину, отправили в Украину умирать, убивать других. Чем быстрее вы скажете своей власти, что войну нужно немедленно остановить, тем больше ваших людей останутся живыми», – заявил Зеленский.

По словам президента Украины, он видит выступления россиян против войны. Он поблагодарил Леонида Парфенова, Дмитрия Муратова, Юрия Дудя, Лию Ахиджакову, Валерия Меладзе и «тысячи» граждан России за это и призвал закончить войну.

Проект «ОВД-Инфо» (признан «иноагентом») сообщает, что с утра четверга, 24 февраля, в России было задержано не менее 2490 человек за участие в антивоенных акциях.

В субботу в Москве полиция задержала главного редактора «Радио Arzamas» и бывшего главреда журнала Esquire Дмитрия Голубовского. Он разместил на окне своего дома плакат с флагом Украины и надписью «Нет войне» и отказался его убирать. Его обвиняют в нарушении порядка проведения публичного мероприятия.

По данным «ОВД-Инфо», 25 февраля на антивоенных акциях в разных городах России задержали 474 человека. Накануне, в четверг 24 февраля, на акции против войны прошли в десятках городов России. Были задержаны более 1700 человек. В Москве на Пушкинской площади во время митинга против войны с Украиной были задержаны трое корреспондентов Радио Свобода. К одному из них полицейские применили силу. Их освободили через несколько часов без составления протокола после вмешательства адвоката.