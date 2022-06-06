Зеленский побывал на фронте в Донецкой и Луганской областях

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье побывал в зоне боевых действий на востоке страны - в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

В частности, как он сам пишет в телеграм-канале, он посетил Лисичанск в Луганской области и Соледар - в Донецкой. Всего несколько километров отделяет эти города от передовых позиций российских войск. Зеленский поговорил с военными и вручил им государственные награды.

"Был в Лисичанске и Соледаре. Кое-что привезли военным - про это детально не буду - а кое-что привезли от них к вам. Это важно. Уверенность привезли. И силу", - сказал Зеленский в опубликованном в ночь на понедельник видео.

Лисичанск вплотную примыкает к Северодонецку, за контроль над которым в последние дни ведутся ожесточенные бои. Соледар находится на трассе, соединяющей Северодонецк и Лисичанск с основной территорией, контролируемой Украиной.

Ранее Зеленский также побывал в Запорожской области. Он посетил санаторий-профилакторий, где разместили украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вооруженной агрессии России. Он пообщался с переселенцами. Переселенцы из Мариуполя рассказали о трагических событиях, которые им пришлось пережить из-за российского вторжения. "У нас нет сомнений, что мы освободим все временно оккупированные города. Это обязательно будет", - пообещал президент Украины.

Несколько дней назад Зеленский побывал также в Харьковской области, где тоже идут бои. Это был первый его выезд за пределы Киевской области после начала российского вторжения 24 февраля.