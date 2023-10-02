Зеленский подписал закон о передаче зарплат пленных украинцев их семьям

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о передаче зарплат граждан страны, оказавшихся в российском плену, а также граждан, пропавших без вести «при особых обстоятельствах», их семьям.

Отмечается, что действие закона не касается тех, кто сдался в плен российским военным добровольно.

Также, согласно документу, семьи украинских военнослужащих и полицейских, погибших в результате российской военной агрессии, смогут получить денежную компенсацию за все неиспользованные их родными дни отпусков.

Власти Украины не озвучивают количество погибших во время боевых действий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. В плену же, по оценке украинского Центра гражданских свобод, могут находиться более 10 тысяч граждан страны.