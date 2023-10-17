Зеленский подтвердил использование ATACMS украинской армией

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник вечером подтвердил, что украинская армия использовала ракеты ATACMS.

«Сегодня особенная благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень точно – «атакамсы» себя показали», - говорится в сообщении Зеленского в телеграме.

О том, что украинская армия 17 октября впервые применила ракеты ATACMS дальнего радиуса действия для удара по российским войскам, ранее со ссылкой на источники написало издание The Wall Street Journal.

По данным собеседников издания, США на днях тайно отправили Киеву небольшую партию ракет радиусом действия 160 километров. Официальных объявлений со стороны Вашингтона о поставках ракет такого типа не было.

The Wall Street Journal упоминает атаки ВСУ по подконтрольным российским войскам аэродромам в Луганске и Бердянске 17 октября, но не пишет о том, какие именно объекты были поражены.

Российские и украинские провоенные блогеры публикуют фотографии обломков ракеты, которая, как утверждается, упала в Бердянске.

Российский телеграм-канал Центра анализа стратегий и технологий пишет, что у ракеты имеется кассетная боевая часть, а сами снаряды произведены в 1996–1997 годах.

О недавних секретных поставках Украине ATACMS также сообщили анонимные источники Politico.