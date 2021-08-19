Зеленский: Нужны прямые переговоры с Путиным по вопросу освобождения крымских политзаключенных

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что в Кремле «тормозят» процесс освобождения украинских политузников, в том числе крымчан, из российского заключения.

Об этом он сказал в интервью Крым.Реалии и украинским журналистам из Крыма, которые объединились в мультимедийный спецпроект «Как вернуть Крым?» к 30-й годовщине независимости Украины и накануне проведения саммита «Крымской платформы».



«Все списки сформированы благодаря работе нашего омбудсмана. Я не знаю, по поводу этих списков, кроме формирования, есть ли реально действенные шаги. На сегодня, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я выхода другого не вижу. Я считаю, что другие варианты должны разрабатываться именно на «Крымской платформе». Это важный вопрос ‒ вопрос политзаключенных сегодня. Он заторможен полностью», ‒ сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина готова к обмену, но на это нужна воля российского президента Владимира Путина.

«Президент Российской Федерации сегодня может спокойно вернуть нам наших пленных, даже если он не считает, что они политзаключенные. Мы готовы и к обменам, и к любым шагам, чтобы вернуть наших крымчан», – сказал Зеленский.

Полную версию интервью читайте на сайте Крым.Реалии.

Напомним, 9 августа президент Украины Владимир Зеленский дал интервью крымским журналистам, в рамках которого ответил на вопросы о дальнейшей судьбе полуострова накануне предстоящего международного саммита «Крымская платформа». Встреча журналистов и украинского президента прошла на Змеином острове в Одесской области.

Вопросы Зеленскому задавали корреспондент Крым.Реалии, крымчанка Анна Андриевская, а также украинские журналистки из Крыма Валентина Самар, Севгиль Мусаева, Анастасия Рингис и Милена Амеди, которые освещают крымскую тематику в различных СМИ Украины.

Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова также отмечала, что переговоры по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией на данный момент практически заморожены из-за позиции российских властей.

Адвокат Николай Полозов сообщал Крым.Реалии, что адвокаты и родственники заключенных в России и аннексированном Крыму граждан Украины не видят прогресса в их освобождении. По информации Полозова, сейчас более 130 граждан Украины удерживаются в России или Крыму.

Последний обмен удерживаемым лицами состоялся 16 апреля 2020 года: номинально в нем участвовали Украина и руководство группировок «ДНР» и «ЛНР». Тогда пророссийские боевики освободили и передали Киеву 20 человек.