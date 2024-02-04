Зеленский посетил солдат ВСУ в Запорожской области

Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в районе села Работино в Запорожской области. Там президент Украины побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ, поблагодарил бойцов и вручил им государственные награды.

Кроме того, Зеленский заслушал доклад об оперативной обстановке от командующего группировкой войск «Запорожье». Участники совещания обсудили вопросы обороны на авдеевском направлении и на других участках фронта.

Когда именно Зеленский побывал в Работине, не уточняется. Видео общения украинского лидера с военными опубликовано в его телеграме в воскресенье, 4 февраля.

Село Работино расположено между двумя небольшими запорожскими городами - Токмаком и Ореховом.

Минобороны Украины сообщало о полном освобождении Работина в конце августа прошлого года. Тогда же говорилось, что населенный пункт был одним из укрепленных российскими войсками районов.

В свою очередь в конце января Минобороны России заявляло о боях в районе Работина, а назначенный Москвой глава Запорожской области Евгений Балицкий говорил о медленном продвижении российской армии на запорожском направлении.