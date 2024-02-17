Зеленский: последствия войны будут влиять на весь мир

Последствия войны России против Украины будут влиять на весь мир во многих областях – экономике, миграции, политике. Об этом во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, чем дольше идут боевые действия, тем сильнее будут изменения.

Зеленский подчеркнул, что дефицит оружия, особенно артиллерии и средств дальнего радиуса действия, у украинской армии усиливает президента России Владимира Путина.

Комментируя отход вооруженных сил Украины из Авдеевки Донецкой области, Зеленский обратил внимание, что это произошло на фоне острой нехватки боеприпасов.

«Решение отойти из Авдеевки было абсолютно логичным, надо сохранить жизни наших людей», - заявил Зеленский. По его словам, решение отойти на другие рубежи было принято ради того, чтобы избежать окружения

Кроме того, украинский президент в своей речи призвал участников конференции объединить усилия в борьбе с Россией. По словам Зеленского, неважно, кто станет президентом России, потому что каждый российский лидер будет вести агрессивную внешнюю политику.

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