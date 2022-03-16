Зеленский: позиции Украины и РФ на переговорах стали «реалистичнее»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и России на переговорах об урегулировании вооружённого конфликта стали "более реалистичными". "Но ещё нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины", — сказал Зеленский в своем видеообращении в телеграме, отметив, что это "тяжело, но важно".

Делегации России Украины провели уже четыре раунда переговоров, последний проходил в видеоформате.

Ранее представители как украинской, так и российской делегаций заявляли, что на переговорах наметился некоторый прогресс, однако не привели деталей. Власти Украины неоднократно отвергали возможность своего согласия на высказанные президентом России Владимиром Путиным требования так называемой демилитаризации Украины и признания российской аннексии Крыма и независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". При этом в Киеве давали понять, что могут отказаться от планов вступления в НАТО, если Украина получит достаточные гарантии своей безопасности, в том числе и от России.

В понедельник Зеленский заявил, что на переговорах с Москвой Киев добивается его встречи с президентом Владимиром Путиным. В Кремле до этого говорили, что такая встреча "концептуально" возможна.



В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров утверждал, что переговоры Москвы и Киева направлены на обеспечение нейтрального военного статуса Украины, "чтобы с ее территории никаких угроз России никогда не исходило".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк накануне заявил, что переговоры продолжатся 16 марта. Это "очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но, безусловно, есть место для компромисса", - написал он в твиттере.

Боевые действия в Украине, куда Россия по приказу президента Путина ввела войска 24 февраля, продолжаются. Точное количество жертв военных действий на данный момент установить невозможно, но очевидно, что речь идёт о тысячах военных и мирных жителей.