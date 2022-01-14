Зеленский предложил Байдену и Путину трехстороннюю встречу

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президентам России и США провести трехстороннюю встречу, которая могла бы пройти в формате видеоконференции.

Об этом в пятницу сообщил глава Офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, о своей инициативе Зеленский сообщил Байдену. Когда именно это произошло, он не уточнил. Последний телефонный разговор между двумя президентами состоялся 2 января.

По словам Ермака, «американские партнеры восприняли наше предложение с интересом», а от российской стороны реакции пока не последовало. Из его слов неясно, кто уведомил о предложении российскую сторону - сама Украина или Соединенные Штаты. Москва предложение пока не комментировала.

Зеленский неоднократно говорил, что готов встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить конфликт в Донбассе, проблему аннексированного Крыма и другие вопросы, осложняющие российско-украинские отношения. Путин не исключал, что мог бы встретиться с Зеленским, например, в Москве. Однако в последнее время российские представители заявляют, что такая встреча невозможна без выполнения Украиной ряда условий.

Предложение Зеленского последовало на фоне резкого обострения ситуации вокруг Украины - с одной стороны, Россия, как утверждается, стянула к украинской границе большую военную группировку, с другой, Россия выдвинула странам Запада ряд требований, включая отказ от приема Украины в НАТО, пригрозив в случае их невыполнения некими военными мерами.