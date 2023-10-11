Зеленский посетил штаб-квартиру НАТО в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где впервые с начала полномасштабного российского вторжения посетил штаб-квартиру НАТО.

Президент Украины провёл переговоры с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом и министром обороны США Ллойдом Остином, а также пообщался с прессой.

На встрече союзников Украины в формате "Рамштайн», которая открылась в среду в Брюсселе, Владимир Зеленский рассказал о приоритетных направлениях военной помощи, которую Украина ждёт от Запада. В первую очередь это системы противоздушной обороны.

«Это не просто слова, а очень конкретные вещи – и мы нуждаемся в них в очень конкретных географических точках нашей земли, чтобы сохранить энергетическую сеть, людей, зерно и маршруты его поставки в Африку, Азию, мир», – сказал Зеленский. Он также добавил, что Украина нуждается в дальнобойных ракетых и артиллерии, чтобы «вытеснить Россию с украинской земли».

Министр обороны США Ллойд Остин объявил во время заседания, что Вашингтон отправляет очередной пакет военной помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов. В него, в частности, войдут ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder и средства для борьбы с российскими беспилотниками.

Накануне Министерство обороны Германии объявило о новом, «зимнем» пакете военной помощи Украине на общую сумму около 1 миллиарда евро.

В него, в частности, войдут средства противовоздушной обороны, включая системы «Пэтриот» и IRIS-T, десять танков «Леопард 1A5», три зенитные самоходные установки «Гепард», пятнадцать бронированных автомобилей.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс, как ожидается, в среду объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов. Он включает средства для разминирования, обслуживания техники и укрепления оборонительных сооружений для защиты ключевых объектов украинской инфраструктуры.

Министр обороны Бельгии Людивин Дендондер сообщила, что правительство страны начнёт отправлять Украине истребители F-16 с 2025 года. Дендондер не уточнила, сколько именно самолетов Бельгия намерена отправить Украине.

О намерении поставить Украине первые истребители F-16 не позже первого квартала 2024 года сообщил и министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. Сколько именно истребителей получит Киев, он не уточнил.

Ранее западные страны обещали предоставить Украине около 50 истребителей F-16.

Украинские военные надеются начать боевые полеты на этих истребителях к февралю 2024 года.