Эрдоган: Украина заслуживает вступления в НАТО

В Стамбуле прошли переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Эрдогана.

На пресс-конференции по итогам встречи Эрдоган сказал, что «Украина без сомнения заслуживает быть членом НАТО». Ожидается, что на ближайшем саммите в Литве лидеры альянса подтвердят, что «Украина когда-нибудь присоединится к НАТО», пишет Associated Press.

Также Эрдоган сообщил, что ведется работа по продлению зерновой сделки после ее истечения 17 июля. По его словам, этот вопрос будет одним из ключевых на его встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая должна состояться в Турции в августе. «Мы надеемся, что сделка будет продлеваться не каждые два месяца, а хотя бы каждые три», – добавил Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что «де-факто» шансов на продление зерновой сделки нет, «потому что то, что было нам обещано, не было сделано».

Еще одним пунктом президентских переговоров был обмен пленными. «Мы работаем над возвращением наших пленных, политических заключенных, крымских татар», – сказал Зеленский. Эрдоган отметил, что может обсудить это с Путиным по телефону еще до их запланированной встречи, пишет Reuters.

Также оба лидера говорили о совместных проектах, в том числе оборонных.



После полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Турция сохранила контакты с Украиной и Россией и часто выступает в качестве посредника.