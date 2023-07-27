Зеленский приехал в Одессу на фоне массированных обстрелов города 

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в четверг вечером в Одессу, которая в течение девяти последних дней подвергается ракетным ударам со стороны российских войск.

Украинские СМИ публикуют видео, на котором Зеленский посещает Спасо-Преображенский собор, который получил значительные повреждения в результате российской ракетной атаки в ночь на 23 июля.

Впоследствии видео из Одессы опубликовал сам Зеленский. Как написал в телеграме президент Украины, ведется поиск систем ПВО, которые могли бы защитить город от российских налётов.

Российская армия наносит удары по Одессе и Одесской области с 18 июля - сразу после того, как Россия объявила о выходе из зерновой сделки. Украинские власти считают, что цель Москвы - нарушить экспорт зерна. Россия называет свои действия «возмездием» за взрыв на Крымском мосту в ночь на 17 июля. Минобороны России отрицало, что храм был целью ракетного удара. Помимо собора, тогда пострадали десятки зданий в историческом центре города.

Последний на данный момент ракетный удар по Одесской области был нанесен в ночь на четверг. Целью атаки вновь стали объекты портовой инфраструктуры.

По данным украинского командования «Юг», две российские крылатые ракеты «Калибр» были запущены с подводной лодки в акватории Черного моря на критически малой высоте. Сбить их не удалось. В результате попадания повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, уничтожено здание охраны и два автомобиля. Один человек погиб.