Зеленский призвал Израиль определиться, на чьей он стороне

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник обратился к израильским властям с просьбой о военной поддержке. В видеообращении, показанном на конференции Haaretz о демократии, он предложил Израилю ответить, чью сторону в российско-украинском конфликте он занимает, и начать поставки Украине оружия, прежде всего средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Особое беспокойство президент Украины выразил в связи с использованием российской армией в Украине дронов иранского производства. Он заявил, что, по данным украинской разведки, Россия в ближайшее время должна закупить у Ирана не менее 2 тысяч боевых беспилотников, а также ракеты класса «земля – земля». Иранские инструкторы работают в российских войсках, обучая военных пользоваться дронами, сказал украинский лидер.

Зеленский предположил, что за поставки оружия Россия платит Ирану не только деньгами, но и поддержкой его ядерной программы, которая представляет угрозу и для Израиля.

«С кем вы – со всем демократическим миром, который плечом к плечу борется против экзистенциальной угрозы своему существованию, или с теми, кто закрывает глаза на российский террор, угрожающий всей мировой безопасности?» – спросил Зеленский.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид, выступая на конференции Haaretz, сообщил, что Израиль поддерживает Украину, принимая во внимание соображения собственной национальной безопасности.

Ранее, 19 октября, министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что его страна не продавала и не будет продавать Украине оружия, но оказывает гуманитарную и медицинскую помощь, а также делится разведывательными данными.

Также в понедельник, 24 октября, Ганц провел телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, который охарактеризовал как «позитивный». Главы оборонных ведомств двух стран говорили о продолжении военного сотрудничества. В частности, Израиль намерен помогать Украине развивать систему раннего оповещения гражданского населения.

Вместе с тем Ганц в очередной раз сказал, что речи о поставках Украине израильского оружия не идет в том числе потому, что обострение отношений с Москвой затронуло бы интересы Израиля в Сирии, с которой он находится в состоянии войны.

Израильские СМИ также обращают внимание, что Украина запросила у Израиля оружие, которое не идет на экспорт.