Зеленский призвал ООН исключить РФ из Совбеза после атаки на Кременчуг

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН признать Россию террористическим государством и исключить ее из Совбеза ООН. Зеленский выступил на заседании по видеосвязи.

Украинский лидер обвинил Москву в терроризме в связи с пожаром и гибелью 20 человек в торговом центре в Кременчуге, в котором Киев обвиняет Россию.

Зеленский предложил ООН направить спецпредставителя или полномочную комиссию, чтобы установить случившегося в Кременчуге.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российские военные нанесли в Кременчуге удар по ангарам с западным оружием и боеприпасами, а не по торговому центру.

"Это оружие и боеприпасы были рассредоточены по складской территории для дальнейшей отправки группировке украинских войск в Донбассе, то есть для того, чтобы из этого оружия обстреливались жилые районы Донецка, Луганска и других городов. Удары российских вооруженных сил позволили это предотвратить", - сказал Полянский.

Удар по городу Кременчуг в Полтавской области Украины произошёл 27 июня. Спустя почти сутки Минобороны России признало, что атаку осуществили российские военные. Ведомство утверждает, что удар был нанесён по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин.

Удар в сообщении дважды назван высокоточным, при этом утверждается, что "детонация хранившихся боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре". Почему центр назван не работающим - не ясно. По сообщениям властей и очевидцев, магазины были открыты и работали в обычном режиме.