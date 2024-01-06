Зеленский призвал Запад передать Украине замороженные активы РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада передать его стране примерно $300 млрд российских активов за рубежом, замороженных после начала полномасштабного вторжения в Украину. По мнению Зеленского, это было бы справедливым шагом, который заставил бы Россию «заплатить за агрессию».

«Это будет правильный сигнал всем потенциальным агрессорам в мире: нападение на другое государство не приносит дивидендов, агрессор в конце концов вынужден заплатить», – написал Зеленский в своем аккаунте в социальной сети Х.

Ранее британская газета Financial Times писала, что западные страны активно изучают способы конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Утверждается, что в последние недели США в непубличных переговорах занимают более настойчивую позицию по поводу конфискации замороженных российских активов. На заседаниях «Группы семи» США утверждают, что существует путь к конфискации активов, «соответствующий международному праву». «Члены «семерки» и другие государства могут конфисковать активы России в качестве контрмеры, чтобы побудить Россию прекратить агрессию», – говорится в документе правительства США, с которым ознакомилась газета.

Этот вопрос могут обсудить на возможной встрече лидеров «Группы семи», приуроченной ко второй годовщине российского вторжения в Украину в феврале.

Отмечается, что активизация переговоров вызвана неясностью с судьбой двух пакетов финансовой помощи для Украины на сумму более 100 миллиардов долларов: Конгресс США по-прежнему не принял решение о финансировании Киева на 2024 год, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 14 декабря Венгрия на саммите Евросоюза заблокировал выделение ЕС экономической помощи Украине в размере 50 миллиардов евро в ближайшие годы.

В Москве, между тем, пригрозили ответными мерами в случае конфискации замороженных российских активов.