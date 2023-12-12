Зеленский проводит встречи в Конгрессе и переговоры с Байденом

Президент США Джо Байден во вторник принимает в Белом доме украинского президента Владимира Зеленского. В центре внимания – продолжающаяся борьба с российской агрессией и дальнейшая поддержка Киева со стороны Вашингтона.



Утром 12 декабря Зеленский, находящийся с визитом в США уже второй день, выступил перед сенаторами. Позднее он встретится со спикером Палаты представителей Конгресса Майком Джонсоном.

На вторую половину дня запланирована совместная пресс-конференция Байдена и Зеленского.



На прошлой неделе сенаторы-республиканцы заблокировали запрос Белого дома на выделение $106 млрд в качестве чрезвычайной помощи Украине и Израилю. Администрация Байдена 4 декабря уведомила, что к концу года у правительства больше не будет средств на поставки оружия Украине. Консерваторы заявили, что откажутся одобрить этот пакет помощи, если демократы и Белый дом не согласятся на масштабные иммиграционные реформы.

По информации американских СМИ, влиятельный сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд заявил в понедельник, что достичь соглашения до конца текущей недели, вероятно, не удастся. Тем временем до перерыва в работе Конгресса остается три дня, отмечает «Голос Америки».

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил во вторник, что отказ от финансовой помощи Украине привел бы к ослаблению ее способности защитить себя. Выступая на форуме Wall Street Journal, Салливан сказал, что если помощь больше не будет поступать, то это нанесет ущерб способности Украины удерживать территорию, не говоря уже о том, чтобы отвоевывать земли, захваченные Россией.



Около 41% американцев, опрошенных Reuters/Ipsos в прошлом месяце, поддержали поставки оружия в Украину, 32 % высказались против, остальные с ответом затруднились.