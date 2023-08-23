Зеленский рассказал о просьбе военных усилить мобилизацию в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве рассказал о просьбе военных усилить мобилизацию граждан страны для участия в войне против России.

Корреспондентка BBC News Оксана Тороп спросила у Зеленского: "Будут ли изменения в процессе мобилизации, её усиление или ускорение, ведь война продолжается, есть потери, будут ли служить все?"

"Скажу откровенно: военные обратились ко мне с просьбой дать возможность мобилизовать больше людей", – ответил президент Украины, добавив, что никаких решений он пока не принимал.

Также Зеленский ответил на критику тактики ВСУ во время контрнаступления, которая появилась в нескольких крупных западных изданиях. В частности, в материале газеты New York Times говорилось о том, что представители военного командования США и военные эксперты негативно оценивают рассредоточенность украинской армии по всей линии фронта, в то время как, по их мнению, все усилия должны концентрироваться на главном направлении контрнаступления – на юге страны.

"Кто-то понимает из специалистов, сколько оккупантов находится на востоке? Приблизительно 200 тысяч. Нам предлагают: давайте возьмём оттуда наши Вооруженные силы и куда-то их перебросим. Думаю, после этого будет следующее: пару дней – Славянск, Краматорск, потом они пойдут на Павлоград, Днепр, отрежут берега", – пояснил президент Украины, добавив, что украинская армия не отдаст "ни Харьков, ни Донбасс, ни Павлоград, ни Днепр, и пусть все аналитики мира на это даже не рассчитывают".