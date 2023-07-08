Зеленский сообщил о возвращении в Украину пленных командиров «Азова»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении в Украину пятерых защитников «Азовстали», в том числе командиров «Азова», попавших в плен после захвата Россией Мариуполя. В сентябре они были обменяны на обвиненного в сотрудничестве с Москвой украинского политика Виктора Медведчука и после этого жили в Стамбуле, как утверждалось, до конца войны.

После визита Зеленского в Турцию, в Киев вернулись Денис Прокопенко, Сергей Волынский, Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко. До сентябрьского обмена Москва обещала предать их международному трибуналу в Донецке или Мариуполе.

Пресс-служба президента Украины опубликовала видео, на котором видно, что обменянные украинцы вернулись в Киев на одном самолете с Зеленским. Об условиях освобождения не сообщается.

Пятеро командиров находились в Турции под личными гарантиями президента страны Реджепа Эрдогана. С ним Зеленский встретился 7 июля в Стамбуле.

На пресс-конференции по итогам встречи Зеленский заявил, что Киев и Анкара вместе работают над возвращением украинских пленных, политических заключенных и (задержанных и осужденных в России) крымских татар. По словам Эрдогана, он планировал обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным по телефону.