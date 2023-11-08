Зеленский: у Украины есть план продолжения войны против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть план продолжения войны против России, несмотря на трудности с ходом наступления на юге и отвлечение внимания лидеров стран Запада на конфликт на Ближнем Востоке.

Зеленский выступил в режиме онлайн на конференции, организованной агентством Reuters. По словам президента Украины, он надеется, что ещё до конца нынешнего года украинские военные смогут добиться успехов на фронте. О конкретных целях он не сказал, однако отметил, что есть "конкретные направления" развития наступления. "У нас есть цель, куда мы пойдём, в каком направлении будем вести наступление", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина по-прежнему не готова обсуждать какие-либо "компромиссы" с Россией, поскольку является жертвой агрессии. По мнению Зеленского, Россия может закончить войну, выведя свои войска с международно признанной территории Украины.

Зеленский также прокомментировал скептические настроения относительно перспектив Украины в некоторых кругах на Западе. По его словам, позиция ряда членов Республиканской партии США вызывает в Киеве обеспокоенность. Также, по словам Зеленского, ряд западных лидеров считают, что у Украины мало шансов на победу, поскольку её население меньше, чем у России. Президент Украины не согласился с этим аргументом, заявив, что украинские потери в войне гораздо ниже российских (США и Великобритания оценивают российские потери примерно в 1,5-2 раза выше украинских. Независимых подтверждённых данных о потерях сторон нет - РС).

Президент Украины выступил на фоне ситуации на фронте, которую Главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный недавно охарактеризовал как "патовую". Сам Зеленский непрямо возразил генералу, дословно сказал: "Это не патовая ситуация", но в то же время признав, что для успешного наступления Украине необходимы дополнительные средства ПВО, а также истребители F-16.