Зеленский выступил на саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Об этом он сообщил в соцсетях. Заранее о визите не сообщалось.

Зеленский выступил на саммите Лиги арабских государств, который проходит в Эр-Рияде. В своём выступлении он, помимо прочего, отметил, что среди участников саммита есть те, кто не обращает внимания на аннексию Крыма и преследования крымских татар - хотя при этом выразил и благодарность Саудовской Аравии и другим странам за развитие отношений с Украиной.

Как сообщил Зеленский, он намерен встретиться с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом и другими арабскими лидерами. Главной темой обсуждений будет, по словам Зеленского, освобождение и возвращение политзаключённых, жителей аннексированного Крыма и других оккупированных Россией территорий.

«Большинство тех, кого коснулись репрессии в Крыму – мусульмане», – отметил Зеленский. В составе его делегации лидер крымских татар Мустафа Джемилев.

Это первый в истории визит президента Украины в Саудовскую Аравию. Многие арабские государства занимают нейтральную позицию в войне России против Украины. Они поддерживают территориальную целостность Украины, но при этом не присоединяются к санкциям, введённым против Москвы.

Пока окончательно неясно, отправится ли затем Зеленский в Японию, где проходит саммит G7. Ряд ведущих западных и японских СМИ ранее сообщили, что Зеленский приедет в Японию лично, и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов также намекнул на это.

Однако в пятницу утром пресс-служба СНБО заявила, что Зеленский примет участие в саммите в формате он-лайн. Сам Зеленский это не комментировал.

Факт его приезда в Эр-Рияд, тем не менее, может свидетельствовать о том, что Зеленский всё же отправится в японскую Хиросиму. Агентство Bloomberg утверждало, Зеленский вылетит в Японию на военном самолете ВВС США после визита в Саудовскую Аравию. Недавно президент Украины посетил Италию, Германию, Францию и Великобританию, где договорился о поставках Киеву новых партий вооружений.

Участники саммита, как ожидается, объявят о новых санкциях против Москвы. Представитель делегации США отметил намерение союзников «удвоить усилия» для ужесточения существующих санкций, призванных ослабить военные возможности России и наказать тех, кто несёт ответственность за агрессию.