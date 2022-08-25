Зеленский сообщил о 22 погибших от российского удара в Чаплино

Президент Украины Владимир Зеленский 24 августа выступил по видеосвязи в Совете безопасности ООН и сообщил об ударе российской армии по России по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. Погибли, по данным Зеленского, 15 человек, около 50 - получили ранения.

По словам Зеленского, он получил информацию об обстреле во время заседания Совета безопасности ООН.

Позже в ходе вечернего видеобращения к нации Зеленский заявил, что число погибших возросло до 22.

В условиях военного времени оперативно подтвердить эти данные нельзя.

Зеленский выступил с речью перед Совбезом в День независимости Украины и ровно через полгода после начала российского вооружённого вторжения. Украинский лидер отметил, что Россия специально поднимает цену на электроэнергию, чтобы вызвать бедность в Европе. Президент Украины также призвал оставить на свалке истории агрессию и колониальные амбиции.

Зеленский напомнил о ситуации вокруг Запорожской АЭС, которая сейчас находится под контролем российской армии. Москва, по словам украинского лидера, поставила мир на грань радиационной катастрофы. Россия должна прекратить ядерный шантаж и покинуть территорию станции, подчеркнул Зеленский.

По правилам ООН, выступления спикеров должны быть очными, но Совбез проголосовал за участие Зеленского в удалённом формате. Против этого выступала Россия.