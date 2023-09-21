Зеленский в США: Если не получим помощь, то проиграем войну

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг проводит серию встреч с американскими политиками в Вашингтоне, стремясь обеспечить новые поставки вооружений Украине и продолжение поддержки Киева со стороны Соединенных Штатов.

Зеленский посетил Конгресс США, где встретился как с законодателями, поддерживающими политику администрации Байдена, так и с более скептически настроенными республиканцами.

Президент Украины встретился с руководством Палаты представителей, которую контролируют республиканцы, а также выступил на закрытом заседании Сената.

Администрация Джо Байдена добивается от Конгресса выделения на нужды помощи Украине дополнительных 24 миллиардов долларов. Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате ставят необходимость этого под сомнение. Спикер Палаты Кевин Маккарти сказал, что не может пообещать Зеленскому, что запрос будет удовлетворен. «Есть ли отчет по уже выделенным средствам? Есть ли план победы? Я думаю, это хотят узнать американцы», - заявил он. После встречи с президентом Украины Маккарти назвал переговоры с ним «хорошими» и «продуктивными».

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер отметил, что Зеленский сказал ему, что если Украине на получит помощи, она может проиграть войну. Глава комитета Палаты представителей по внешней политике республиканец Майкл Маккол заявил, что президент Украины на встрече, напротив, выразил уверенность в победе - частью пути к которой должно стать выделение новой помощи со стороны США.

По словам Маккола, украинский лидер в первую очередь просил о поставках истребителей F-16 и дальнобойных ракет ATACMS.

После посещения Капитолия Зеленский отправился в Пентагон, где провел переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином.

Ожидается также встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом. Байден планирует объявить в четверг о предоставлении пакета военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов, пишет «Голос Америки». О поставках ракет ATACMS, по всей вероятности, объявлено не будет, поскольку администрация США еще не приняла решение.

В Конгрессе США сейчас идут споры между демократами и республиканцами о бюджетных законопроектах на 2024 год. В случае, если они не будут приняты до 1 октября, федеральное правительство не сможет финансировать текущие расходы - возникнет ситуация так называемого шатдауна. Объемы помощи Украине на новый финансовый год - один из предметов спора между законодателями.