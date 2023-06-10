Зеленский: Идут контрнаступательные действия, все настроены позитивно

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу прокомментировал сообщения многочисленных СМИ и утверждения президента России Владимира Путина о том, что украинские войска в последние дни начали наступление.

«В Украине ведутся определенные оборонительные и контрнаступательные действия, на какой стадии - я не буду говорить детально», - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

По словам Зеленского, он ежедневно находится на связи с украинскими военачальниками, и все они «настроены позитивно». «Так Путину и передайте» - сказал он, призвав верить не сообщениям телеграм-каналов и российскому президенту, а украинским военным.

Официально Генштаб Украины не сообщал о переходе в масштабное контрнаступление, подготовка к которому велась последние месяцы. Из слов Зеленского также не следует, что речь идет именно о начале наступления с решительными целями, а не о тактических наступательных маневрах. Президент Украины сказал, что события, связанные с контрнаступлением, «все мы обязательно почувствуем». «Важно, что Россия чувствует, что им недолго осталось» - резюмировал украинский президент.

Зеленский не сказал, на каких направлениях проводятся контрнаступательные действия. В последние дни прежде всего российские источники, но и ряд западных СМИ, сообщал о тяжелых боях в Запорожской области. В Москве эти бои назвали тем самым украинским контрнаступлением, причем заявили о его провале. Дважды на эту тему высказывался министр обороны Сергей Шойгу, а в пятницу - президент Владимир Путин, который как правило не комментирует ход боевых действий.

Минобороны России и провоенные блогеры активно публикуют фото и видео, сделанные, как утверждается, в ходе боев, на которых запечатлена подбитая техника, включая поставленные Украине странами Запада танки и бронированные машины. Американский Институт изучения войны в своей ежедневной сводке отмечает, что украинские войска ведут наступательные операции в Запорожской области и очевидно теряют технику в боях, однако сам по себе этот факт не может служить показателем успеха или провала наступления. Отмечается также, что большая часть этой техники может быть отремонтирована, а ее экипажи, как правило, остаются в живых.

Не комментируя события на Запорожском направлении, украинские военные заявляют об успешном ходе наступления под Бахмутом, где российские военные постепенно теряют позиции к северу и югу от города.