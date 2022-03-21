Зеленский: Вопросы безопасности, Крыма и Донбасса решит референдум 

Вопросы безопасности Украины и статуса Донбасса и Крыма будут вынесены на всеукраинский референдум, заявил Владимир Зеленский.

В интервью изданию «Суспiльне» президент Украины подчеркнул, что только «народ должен будет дать ответ на те или иные форматы компромиссов», которые возможны на переговорах с Россией.

Владимир Путин, начав 24 февраля вооруженное вторжение на территорию Украины, требует от украинских властей отказа от вступления в НАТО, признания Крыма российским, а «ДНР» и «ЛНР» - независимыми, а также «денацификации» и «демилитаризации».

Власти Украины в ответ на это заявляют, что не собираются вступать в НАТО, однако требуют гарантий безопасности и территориальной целостности страны.

Переговоры между двумя странами проходят почти в ежедневном формате, однако к результатам пока не приводят. Военные действия при этом не прекращаются.

Точное количество жертв войны на данный момент установить невозможно, но, с высокой долей вероятности, речь идет о десятках тысяч военных и мирных жителей.