Владимир Зеленский: встречи с Путиным «может не быть»

Владимир Зеленский предположил, что его личной встречи с Владимиром Путиным "может и не быть", однако, даже после трагедии в Буче необходимо продолжать переговоры с Москвой. Об этом президент Украины заявил в интервью, которое вышло в эфир во вторник в рамках всеукраинского телемарафона. Ранее Зеленский неоднократно говорил о своей готовности к прямым переговорам с Путиным.

"Просто сказать – давайте ни про что сегодня не будем говорить – позиция самая лёгкая. Самое сложное – говорить, что они сделали, признать их врагом и при этом найти возможность встречаться и на этой встрече найти выход и при этом не утратить свою территорию", - цитируют Зеленского украинские СМИ.

Президент Украины назвал произошедшее в Буче "большой трагедией" и "геноцидом" и пообещал, что все военные преступники понесут наказание.

В интервью Зеленский также заявил, что Украина не верит российским гарантиям безопасности в случае подписания мирного соглашения: "Мы понимаем, что даже если мы с вами подпишем самое мощное соглашение, мы понимаем, что через два года Россия может вернуться", - сказал украинский президент .

По словам Зеленского, Украина бы вступила в НАТО, но Североатлантический союз на это не готов. К тому же, у Украины пока нет перечня стран, которые могут выступить гарантом безопасности. Поэтому, по его словам, Украина будет строить гарантии безопасности для себя, "которые могут защитить жизнь".

Ранее Зеленский не раз говорил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки в переговорах с Россией. По словам украинского президента, Киев ожидает от ведущих мировых держав, включая США, гарантий безопасности при заключении соглашения о деэскалации с Россией. Зеленский также называл ошибкой нежелание НАТО принимать в военный союз Украину.