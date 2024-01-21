Зеленский: я пока не вижу потребности мобилизовать полмиллиона людей

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому каналу Channel 4 заявил, что он пока не видит необходимости в мобилизации на фронт дополнительных полумиллиона солдат.

«Я еще не увидел достаточно понятных деталей, чтобы сказать, что нужно мобилизовать полмиллиона», - сказал Зеленский. Он отметил, что такая его позиция не связана с тем, что ему «сейчас хочется кому-то понравиться». Украинский президент также указал на финансовую сторону. По его словам, которые приводи РБК Украина, на обеспечение мобилизации и военных партнеры не предоставляют средства.

На пресс-конференции в декабре прошлого года Владимир Зеленский заявил, что Генштаб Украины попросил мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев. О необходимости новой мобилизации, говорил также глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. «Невозможно даже подумать, что мы сможем обойтись без мобилизации. Нехватка ощутима», - приводит слова Буданова в интервью Financial Times Русская служба Би-би-си.

В двадцатых числах декабря правительство Украины передало в Верховную Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета. Из карточки документа и пояснительной записки к нему следует, среди прочего, что максимальный призывной возраст в стране снижается с 27 до 25 лет, после чего мужчины будут подлежать не призыву на срочную службу, а мобилизации.

Документ вызвал споры в политических кругах и обществе и сейчас находится в доработке.