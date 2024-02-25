Зеленский впервые раскрыл потери Украины в войне с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский впервые раскрыл потери украинской армии в войне с Россией. По его словам, при отражении агрессии погибла 31 тысяча украинских военных. Он не стал называть число раненых и пропавших без вести.

Оценку потерь президент дал на пресс-конференции 25 февраля. Трансляцию с переводом на русский язык ведёт телеканал Настоящее время.

Оценка президента не учитывает число погибших среди гражданского населения. Неизвестно, шла ли речь только об армии или обо всех вооруженных силах, контролируемых командованием ВСУ.

Президент Украины сказал, что не уверен, что имеет право раскрывать данные. По его словам, потери ниже называвшихся в других странах оценок в 300 или 150 тысяч. Российский министр обороны Сергей Шойгу в декабре заявлял, что украинская армия потеряла 383 тысячи человек убитыми и ранеными.

Москва не раскрывает потери в войне. Ведущая поименный подсчет числа погибших команда журналистов Русской службы Би-би-си, «Медиазоны» и волонтеров к годовщине войны сообщила, что установила имена 45 123 участвовавших во вторжении россиян. Общие потери были оценены в 113 тысяч погибшими.

В ноябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил российские потери в 300 тысяч. По словам Зеленского, российская армия потеряла 500 тысяч человек убитыми и ранеными. Стороны военных конфликтов склонны преуменьшать свои потери и преувеличивать потери противника