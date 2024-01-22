Зеленский заявил о российском обстреле более ста городов и посёлков

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что более ста городов и посёлков страны были обстреляны российскими войсками в минувшее воскресенье. Глава государства в очередной раз отметил важность привлечения России к ответственности за её действия. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

«Самые жестокие российские атаки произошли в Донецкой области. К сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования всем, кто потерял своих близких», – говорится в сообщении Зеленского.

Власти Украины вечером 21 января сообщили об обстреле российскими войсками города Курахово в подконтрольной Киеву части Донецкой области. Один человек погиб, еще один был ранен. Такие данные привёл глава региональной военной администрации Вадим Филашкин. Чиновник призвал эвакуироваться «всех, кто до сих пор остается в Донецкой области».

Об обстрелах также сообщил глава военной администрации Запорожской области Юрий Малашко. Он заявил, что за сутки российские войска совершили более 90 ударов по региону. В результате обстрелов один метный житель был ранен. Есть разрушения. Также обстреливалась Харьковская область. Там, по данным главы ОВА Олега Синегубова, тоже есть разрушения, пострадавших нет.

Утром 21 января произошёл артиллерийский обстрел Донецка, находящегося под контролем России. Российские СМИ сообщили о 28 погибших местных жителях. Ещё 30 человек получили ранения, среди них два подростка. Основной удар пришёлся на микрорайон Текстильщик, где находится городской рынок, там погибли 27 человек.

Москва обвиняет в случившемся Киев. В украинских Силах обороны Таврического направления, ответственных за донецкий участок фронта, заявили, что удар не наносили.

Российские власти в Донецке объявили 22 января днём траура. Кремль запросил на этот день экстренное заседание Совета Безопасности ООН.