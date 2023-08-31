Зеленский заявил об успешном применении дальнобойного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном применении ВСУ дальнобойного оружия, в результате чего, по его словам, была поражена цель на расстоянии в 700 километров.
Зеленский сказал об этом на ежедневном селекторном заседании, на котором, в частности, был заслушан доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о ситуации на поле боя, а представители Минстратегпрома рассказали о собственном производстве.
«Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах», – написал Зеленский в соцсетях, сообщая о заседании. Никакие другие подробности президент Украины не привел. О какой цели идет речь, неясно, но информация появилась спустя немногим более суток после атаки дронов на аэропорт в Пскове. Этот город находится приблизительно в 800 километрах от территории Украины.
На территории атакованного в Пскове в ночь на 30 августа аэродрома размещаются военные и гражданские самолёты. После ударов с применением дронов там возник пожар. По разным оценкам, были повреждены от двух до шести военно-транспортных самолётов Ил-76. Местное МЧС подтвердило, что загорелись самолеты, но не уточнило их количество.
Последствия атаки могут стать крупнейшим уроном российской военной авиации, нанесённым в глубоком тылу. Расследовательский проект «Схемы» Украинской службы Радио Свобода опубликовал первые спутниковые снимки псковского аэропорта после налёта.
На аэродроме в Пскове базируется военно-транспортный Берлинский краснознамённый авиационный полк, принимающий активное участие в войне с Украиной. Кроме того, в городе размещается 76-я десантно-штурмовая дивизия ВДВ, в переброске десантников задействованы самолёты Ил-76. С аэродрома также совершаются пассажирские рейсы.
- Российские регионы и аннексированный Крым регулярно подвергаются атакам беспилотников. В последние месяцы дроны несколько раз долетали до разных районов Москвы и даже до Кремля. Россия неизменно обвиняет в атаках Украину, Киев официально эти события не комментирует.
- По оценкам РБК, за полтора года войны число атак беспилотников на российские регионы превысило 500. При подсчёте учитывались официальные сообщения Минобороны, губернаторов и правительств регионов о беспилотниках, в том числе о сбитых и подавленных средствами радиоэлектронной борьбы. Не во всех заявлениях указывалось точное число беспилотников, отмечает издание.