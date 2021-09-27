Земан подписал закон, исключающий участие России в строительстве АЭС

27 сентября президент Чешской Республики скрепил своей подписью закон, который не позволяет компаниям из России и Китая участвовать в тендере на строительство нового блока АЭС «Дукованы», сообщили чешские медиа.

Так называемый низкоуглеродный закон устанавливает правило, согласно которому в Чехии могут использовать только ядерные технологии стран-членов Соглашению о государственных закупках под эгидой ВТО, которое вступило в силу в 1996 году. Россия и Китай в число таких стран не входят.

Теперь при строительстве и текущем ремонте нового блока чешской АЭС не могут применяться технологии, прямо или косвенно связанные с запрещенными поставщиками.

Заявка на расширение АЭС «Дукованы» была направлена регулятору в марте 2020 года, сообщает «Интерфакс». Предметом заявки является строительство двух новых энергоблоков на АЭС «Дукованы» мощностью по 1200 МВт.

В Чехии действуют две атомные станции: АЭС «Дукованы» (4 энергоблока с реакторами ВВЭР-440) и АЭС «Темелин» (2 блока ВВЭР-1000), построенные по советским проектам.