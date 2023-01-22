Жена сотрудника ФСО Михаила Жилина попросила убежища во Франции

Жена сотрудника ФСО из Новосибирска Михаила Жилина, бежавшего в сентябре в Казахстан и депортированного обратно в Россию, Екатерина Жилина прилетела во Францию и попросила там политического убежища. Об этом она сама сообщила проекту Сибирь.Реалии.

Во Францию из Казахстана Жилина прилетела 22 января вместе с детьми. Журналистка Евгения Балтатарова в своем телеграм-канале уточнила, что накануне отъезда Жилиной ею интересовалась Генпрокуратура Казахстана.

36-летний Михаил Жилин из Новосибирска работал начальником смены в управлении специальной связи и информации ФСО России в Сибирском федеральном округе, отвечал за правительственную связь Владимира Путина с регионами и формально имел доступ к государственной тайне, из-за чего ему был запрещен выезд за пределы страны.

В сентябре Жилин узнал, что руководство планирует отправить его в «командировку» на территории «ЛНР» и «ДНР». 27 сентября он пересек государственную границу с Казахстаном вне пункта пропуска и был задержан пограничниками, но вскоре отпущен и находился под подпиской о невыезде. Жилин подал прошение о политическом убежище, однако в конце ноября ему в этом было отказано.

2 декабря суд вынес решение о депортации Жилина в Россию. Российские власти объявили его в международный розыск по статье о незаконном пересечении границы и дезертирстве. 29 декабря Жилина депортировали в Россию, он арестован. Семья и адвокат Жилина Денис Дживага уверены, что в России ему грозит тюрьма, а дальше – принудительная отправка в Украину.