Число жертв наводнений после урагана «Ида» достигло 45 человек

Число погибших в результате наводнений после урагана "Ида" на северо-востоке США увеличилось до 45 человек, сообщил телеканал CNN. В пятницу в Новый Орлеан (Луизиана) вылетит президент США Джо Байден, чтобы изучить ущерб, нанесенный штату стихией.

В штате Нью-Джерси жертвами стали не менее 23 человек. При этом, по данным местных властей, их число может вырасти, поскольку многие числятся пропавшими без вести. Губернатор штата Фил Мерфи сказал, что большинство погибших – это те, кто находились в своих автомобилях, когда на них неожиданно обрушились потоки воды.

Ураган "Ида" привел к масштабным наводнениям и в Нью-Йорке, где, по предварительным данным, погибло не менее 12 человек. В городе приостановили работу всех линий метрополитена. Мэр города Билл де Блазио заявил, что в городе спасателей ждут сотни человек.

В нескольких штатах страны объявлено чрезвычайное положение, ведутся спасательные и восстановительные работы.

Ранее в четверг президент США Джо Байден поблагодарил спасателей, которые работали в ночь, когда сильнейший дождь обрушился на Нью-Йорк, и сообщил, что Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях готово предоставить пострадавшим штатам государственную поддержку. Байден планирует в пятницу вылететь в Луизиану, где собирается встретиться с руководителям штата и местными властями наиболее пострадавших от стихии районов.

На данный момент в США около 1,2 млн человек не имеют доступа к электричеству, более 900 тысяч из них – в штате Луизиана.

Ранее ураган "Ида" обрушился на Луизиану: крупнейший город штата Новый Орлеан был полностью обесточен, на восстановление энергоснабжения могут уйти недели. Ветер с легкостью вырывал деревья и срывал крыши и даже повернул вспять течение Миссисипи, крупнейшей реки Северной Америки.

Синоптики характеризовали "Иду" как ураган четвертой категории из пяти возможных – скорость ветра достигала 150 миль (240 километров) в час. Этот показатель выше скорости ветра урагана "Катрина", который имел третью категорию и считается самым разрушительным в истории США.