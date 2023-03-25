Жертвами торнадо в штате Миссисипи стали более 20 человек

В столице самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня, 25 марта, прошла пресс-конференция главы республики Алана Гаглоева. Президент поприветствовал журналистов и выразил готовность ответить на все интересующие их вопросы. Он отвечал на вопросы журналистов местных СМИ и аккредитованных в республике российских информагентств.

Коснувшись отношений с Россией, Гаглоев, в частности, сказал: «Спустя 15 лет после признания независимости Южной Осетии со стороны Российской Федерации процесс взаимодействия идет по нарастающей». По его словам, республика от восстановления переходит на уровень более тесного экономического сотрудничества. Алан Гаглоев заявил: «Навеки с Россией – исторический выбор Южной Осетии, которая строит и будет строить свои отношения с главным стратегическим партнером».

По его словам, соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписанное между Южной Осетией и Россией в сентябре 2021 года, ратифицировано обеими сторонами, и вступит в силу после подписания указа президента РФ Владимира Путина о механизмах его реализации. «В указе будут прописаны механизмы и порядок реализации соглашения, будут прописаны категории граждан, которые под него подпадают. Что касается военных билетов, готовится соглашение по линии министерства обороны», - сказал Гаглоев.

Югоосетинский президент также заявил на пресс-конференции о планируемых кадровых изменениях в органах власти. «Правительство, в целом, поработало, есть ведомства, где надо будет произвести кадровые изменения. В ближайшее время вы их увидите», - сказал Гаглоев. По его словам, изменения произойдут не только в министерствах, но и ведомствах. «Новому правительству приходится исправлять те ошибки, которые были допущены ранее, решения принимаются по результатам проверки Счётной палаты России», - сказал он.

Отвечая на вопросы относительно расследования гибели Инала Джабиева, президент сказал, что настоящее время проводится ознакомление с материалами уголовного дела, после чего дело будет передано в суд. «Предварительное расследование дела завершено. По его материалам к ответственности будут привлечены все виновные. Ни один невиновный не пострадает», - сказал он.

Алан Гаглоев коснулся вопросов газификации республики. По его словам, вопрос обсуждался на встрече с Владимиром Путиным. Югоосетинский лидер выразил благодарность российскому коллеге за такую возможность, предоставленную республике. Гаглоев отметил, что газификация районов необходима для улучшения жизни сельских жителей.

Также Гаглоев выразил благодарность парламентской комиссии по демаркации и делимитации де-факто границы за проделанную работу. «Теперь необходимо найти специалистов, которые бы подготовили карту на основании тем материалов, которые собраны. Над имеющимися вопросами и проблемами нужно работать», - сказал Гаглоев. По его словам, «сегодня Южная Осетия определяет границу в одностороннем порядке». «Я уверен, что придет время, когда мы сядем с Грузией за стол переговоров, чтобы определить границы наших государств», - сказал Гаглоев.

В Южной Осетии запустят первый проект ипотечного жилья с участием российского инвестора, сообщил президент. «Вопрос прорабатывался нами, когда были произведены расчеты, то стало понятно, что население не сможет выплачивать такие суммы. А наша банковская система пока к этому не готова. Поэтому мы пригласили инвестора, выделили ему участок под строительство многоэтажного корпуса. Один из этажей будет передан государству», - сказал президент.

Он отметил, что по имеющейся у него информации инвестор прорабатывает вопрос ипотеки с московским банком. «Планировалось, что строительство должно было начаться в конце прошлого года, но по объективным причинам перенесли строительство на этот год. В ближайшее время работы начнутся», - подчеркнул Гаглоев. Президент добавил, что «это пилотный проект, и если схема будет работать, то можно выходить на российских коллег, чтобы такой же механизм был проработан через банковскую систему Южной Осетии».

Также, по словам президента, в ближайшее время начнется реконструкция контрольно-пропускного пункта «Нижний Зарамаг» и завершится в конце 2024 года. «3,5 млрд рублей выделено на реконструкцию таможенного пункта, определен подрядчик. Есть полная готовность к началу работ, ожидают только улучшения погодных условий», - сказал Гаглоев.

«Вопрос непростой, то, что Российская Федерация пошла нам на встречу в решении этого вопроса – еще раз показывает высокий уровень взаимодействия между нашими странами, уровень поддержки нашей республики Россией», - сказал президент.