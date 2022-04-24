Жертвами удара по Одессе стали 3-месячная девочка, ее мама и бабушка

Среди жертв нанесенного в субботу российского ракетного удара по украинскому городу Одесса - трехмесячная девочка, ее мама и бабушка.

Гибель своей жены и дочери подтвердил житель Одессы Юрий Глодан.

Погибли Валерия Глодан (Явкина), ее дочь Кира и мать, имя которой не сообщается. Под одной из последних записей Валерии Глодан в инстаграме - ее фото во время беременности - уже десятки тысяч записей с соболезнованиями. Последняя ее запись в инстаграме - рассказ о войне и призыв остановить Владимира Путина.

Всего, по словам президента Украины Владимира Зеленского, погибли 8 человек. Как отмечает издание «Граты», это первые мирные жители, погибшие в Одессе, расположенной далеко от линии фронта, за 2 месяца войны. «Ребенка убили трехмесячного. Война началась, когда этому ребенку месяц был. Вы представляете? Что это вообще происходит? Подонки вонючие. Как их еще назвать? Других нет слов», — заявил Зеленский вечером 23 апреля на пресс-конференции в Киеве. Многие пользователи соцсетей отмечают, что удар был нанесен в преддверии праздника Пасхи, который отмечают верующие и в России, и в Украине.

Одна из выпущенных по Одессе ракет попала в многоэтажный жилой дом и разрушила несколько квартир. Именно там погибли люди. Разбор завалов продолжается. В российских телеграм-каналах появились утверждения, что речь могла идти об обломках ракеты, сбитой украинской ПВО. Опубликованное видео свидетельствует в пользу версии о прямом попадании ракеты.

По данным командования украинского ПВО, по городу было нанесено несколько ударов крылатыми ракетами с самолетов, находившихся над Каспийским морем, то есть в сотнях километров от Одессы. Две ракеты поразили военный объект и жилые дома.

Российское минобороны заявило, что «высокоточным оружием» был поражен военный аэродром под Одессой. О попадании ракеты в жилой дом и гибели мирных жителей в сообщении ничего не говорится.

Сегодня ровно два месяца с начала российского вторжения в Украину.