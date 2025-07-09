В результате реорганизации в МИД Грузии, начавшейся в апреле, за пределами министерства оказалось около 40 дипломатов. Часть из них отказалась участвовать в конкурсе, объявленном министерством для продолжения работы, другая часть конкурс не прошла. Изменился и кадровый состав за рубежом — сотрудники дипмиссий, с которыми министерство прекращает сотрудничество, с 1 августа покинут свои должности. После «реорганизации» резко сократилось количество дипломатов, работавших над интеграцией Грузии в евроатлантическое пространство: из двух подразделений (отдел НАТО и отдел координации евроатлантической интеграции), входящих в Департамент евроатлантической интеграции, в министерстве продолжают работать всего 4 человека. Департамент координации помощи ЕС и секторальной интеграции тоже упразднен. Также прекратил работу Информационный центр НАТО и ЕС, функции которого перешли к министерству. «Реорганизация, как в центральном аппарате, так и в дипломатических представительствах Грузии за рубежом, в первую очередь направлена на увольнение или понижение в должности подписантов совместного заявления [заявление сотрудников министерства от 29 ноября, в котором они критиковали решение Ираклия Кобахидзе от 28 ноября о приостановке евроинтеграции — прим. ред.]. Весь процесс неизбежно приведет к системной политизации грузинской дипломатической службы», — написал 30 июня в социальной сети X директор Департамента международных организаций министерства Шалва Цискарашвили, который не участвовал в конкурсе и завершил свою 28-летнюю дипломатическую карьеру. «Все позиции были отменены, и всем пришлось снова участвовать в конкурсе — им надо было заново комплектовать совершенно новое Министерство иностранных дел. Им сказали, что будет предпочтительнее претендовать на другие должности. Сначала проводился конкурс на руководящие должности, эта часть касалась руководителей департаментов и отделов, и на тот момент еще не было известно, какими будут штатные единицы, например, сколько человек и в каком департаменте останется. Следующий этап — посольства, и, наконец, конкурс на не руководящие должности. Тогда же мы получили штатное расписание, из которого стало понятно, что количество кадров резко сокращается, например, если раньше в моем направлении работали 11 человек, то теперь штат сократили до 4 человек», — рассказывает Радио Свобода бывший сотрудник министерства, бывший третий секретарь Департамента координации евроатлантической интеграции Анна Читаладзе.

Она приняла участие в конкурсе. По ее словам, этот конкурс не предполагал собеседования или собственной презентации, единственное, чего министерство ждало от действующих сотрудников, — это официальное заявление на конкретные должности. Через неделю после подачи заявления Анна получила письмо, в котором говорилось, что ее уволили с должности и что отныне ей нет необходимости являться в министерство. В письме ничего не говорилось о причинах, по которым она не прошла конкурс. Как сообщили источники Радио Свобода, конкурс, проведенный в Министерстве иностранных дел, в какой-то мере отличался от конкурса, объявленного для сотрудников посольств: для начала работы в дипломатических миссиях он был упрощен. Например, чтобы занять должность посланника, которая является высшей дипломатической должностью после посла, достаточно было двух лет опыта работы. Однако обновленные штатные расписания посольств показали, что должности конкретных людей, подписавших петицию, (в которой 134 сотрудника МИД, подтвердили свою приверженность интеграции в ЕС), были упразднены. «С этой реорганизацией, с которой, по сути, уже институционно подтверждено изменение внешней политики, на уровне ведомства произошло то, о чем устно заявил Ираклий Кобахидзе 28 ноября. Надо сказать, что эта страна никогда не никогда и ни при каком правительстве не меняла внешнеполитического вектора. Для меня эта смена политики болезненнее увольнения. Где бы мы не остановились, откуда не продолжили прерванную в какой-то момент работу, когда придет время, нам придется восстанавливать отношения из руин, потому что они действительно все разрушили», — говорит Анна, проработавшая в МИД 4 года.

Грузия переходит к так называемой суверенной внешней политике, что является очень хорошо продуманным термином, который на самом деле подразумевает изоляционизм и который определенно напомнит нам о «суверенной демократии» Суркова»

«Человек не мог устроиться на работу в Министерство иностранных дел, не пройдя очень большой конкурс, огромные экзамены, а иногда и собеседования с министром или его заместителем, — я сам годами находилась в резерве, пройдя все эти этапы перед тем, как приступить к работе, и после всего этого участие в таком формальном конкурсе было бы для меня игрой. Даже если мы оставим в стороне этот технический аспект, - мы не знали, какими будут приоритеты внешней политики страны после этой реорганизации, и на основе той информации, которая у нас была, будь то письмо министра или создание новой структуры, вырисовывалась картина, что Грузия переходит к так называемой суверенной внешней политике, что является очень хорошо продуманным термином, который на самом деле подразумевает изоляционизм и который определенно напомнит нам о «суверенной демократии» Суркова», — рассказала Радио Свобода другая бывшая сотрудница министерства - Меги Бения. Без участия в конкурсе она оставила ведомство, где занимала должность второго секретаря Департамента современных вызовов безопасности и контроля над вооружениями, а также была членом Генерального директората евроатлантической интеграции. О том, что ее скоро уволят с работы, Мэгги знала еще в начале года — в то время ей отказали в командировке для участия в важном международном форуме в Германии.

Слова «суверенная внешняя политика», о которых упоминает Мэгги, написаны 29 апреля министром иностранных дел Макой Бочоришвили в письме сотрудникам, в котором она объявляет о начале реорганизации. «Новые возможности принесут и новые вызовы, которые потребуют укрепления суверенной внешней политики, более глубокого понимания интересов страны и более эффективного использования дипломатических инструментов», — говорится в письме министра, которое сумело заполучить Радио Свобода. К этому письму прилагалась новая структура министерства. Новая структура включает пять директоратов. Один из них, Политическое управление по глобальным вопросам, охватывает как США - стратегического партнера со сложными отношениями, так и страны Азии, Африки и Океании.

Идея защищать сомнительные решения под предлогом суверенитета, а также инициировать закон об агентах или прозрачности, не является оригинальной грузинской идеей. В июне 2006 года, когда Россия готовилась к председательству в «Большой восьмерке» (G8) и один за другим получала нарекания за низкие демократические стандарты, тогдашний заместитель главы администрации Владимира Путина Владислав Сурков заявил, что в России сложилась «суверенная демократия, для которой неприемлемо принимать замечания извне». «Наша российская модель демократии называется «суверенной демократией». Мы хотим быть открытой страной среди других открытых стран и сотрудничать с ними по справедливым правилам, а не управляться извне». На политической родине «суверенной демократии», в путинской России, превращение этой концепции в государственную идеологию привело к полному уничтожению прав человека и демократических институтов. Идея «суверенной демократии» в грузинской политике напрямую связана с изменением ее внешней политики. На фоне жесткой международной реакции (антизападная) риторика представителей правительства еще больше усилилась, они стали открыто обвинять государства-партнеры, Евросоюз и США в посягательстве на суверенитет. «Новая структура министерства, реорганизованная странным образом, наглядно демонстрирует истинную цель правящей партии — с помощью пропаганды евроскептицизма замедлить и в итоге нейтрализовать европейскую и евроатлантическую интеграцию страны. К сожалению, на этом пути мы теряем не только Евросоюз, но и твердой поступью возвращаемся в Советский Союз, теряя светлое будущее и возвращаясь в темное прошлое», — это фрагмент статуса, размещенного в июне в Facebook еще одним уволенным из министерства дипломатом - Георгием Цикаришвили, в котором он пишет, что с 1 июля больше не будет сотрудником МИД. В отличие от коллег, он публично выражал свое критическое отношение к действующей власти и ее политике еще до «Закона об агентах». Он не участвовал в конкурсе, объявленном Макой Бочоришвили, и считает себя уволенным по политическим мотивам.

«Когда в 2023 году в парламент впервые был внесен так называемый «Закон об агентах», я открыто подписал протестную петицию вместе с бывшими дипломатами. За этим немедленно последовал звонок в ведомство сверху, чтобы я отозвал свою подпись, хотя вскоре им самим пришлось отозвать законопроект. В 2024 году, когда был внесен тот же законопроект, я открыто и вполне конструктивно изложил свою позицию в скромном посте в Facebook. Были «дружеские» намеки от «коллег» о каком-то непонятном нейтралитете, о том, что (оказывается) «дипломат не должен вмешиваться в политику». В конце декабря, когда террор на улицах был в самом разгаре, я обнаружил, что мне и моему коллеге отказано в доступе к документам с грифом «секретно». Я имел доступ к секретным документам двадцать лет, до этого сменились одиннадцать министров, и ни при одном из них не возникало с этим никаких проблем, но новый министр, пришедший в декабре, каким-то образом решил это сделать за три дня. Когда вы работаете по вопросам НАТО, 99% вашей деятельности связано с такими документами. Естественно, это был сигнал, что вскоре меня вынудят покинуть министерство. Соответственно, приказ об увольнении не был неожиданным», – рассказал Георгий Цикаришвили Радио Свобода. Георгий - не единственный сотрудник министерства, которому за несколько месяцев до увольнения ограничили доступ к секретным документам, что фактически не позволяло ему заниматься своей работой. Ольга Спиранди, бывший глава Департамента координации евроатлантической интеграции, рассказала Радио Свобода то же самое. «Лично мне в этом году ограничили возможность в полной мере осуществлять свои полномочия, поскольку из-за специфики Департамента координации евроатлантической интеграции мне приходилось работать с секретными документами, в том числе над годовой национальной программой. Это был сигнал о том, что я являюсь нежеланным человеком для министерства. Это также подтверждало, что функционирование моего департамента не было приоритетным и важным в Министерстве иностранных дел, и оно было принесено в жертву в ходе продолжающейся реорганизации ведомства», — сказала она Радио Свобода.

— Как вы себе представляете работу и повестку дня тех, кто остался работать в ведомстве? — спросило радио Георгия Цикаришвили. «Я искренне считаю, что значительная часть из них правильно оценивает происходящие в стране процессы, но по ряду причин на данном этапе они предпочитают оставаться в госсекторе. К сожалению, есть и те, кто извлек большую выгоду из «реорганизации». Кого-то оценили за личную преданность, они получили довольно «перспективную» должность и попали в число фаворитов, кому-то простили «непродуманную» подпись на проевропейской петиции после тайных извинений в кабинетах и они временно сохранили свое место в министерстве. У меня сложилось впечатление, что люди, которые хорошо понимают, какие опасные процессы происходят в стране, и при этом осознанно выбирают личное благополучие, считают, что выбрали «стратегию двойной безопасности». С одной стороны, в условиях «Грузинской мечты» им гарантирован карьерный рост за лояльность, а с другой — даже в случае смены (нынешней) власти, новая власть, пришедшая с проевропейскими ценностями, не посмеет уволить их с работы по соображениям честности и нравственности. Я просто не понимаю, где тут уважение и преданность стране или даже профессии?!» — отвечает Цикаришвили.

Процесс реорганизации в министерстве коснулся не только сотрудников, работающих в направлении ЕС и НАТО. Например, среди уволенных оказалась и Тата Арабули, которая 13 лет проработала в МИД в направлении ближневосточного региона.

Мы не жертвы, жертва — это страна, которая не может себе позволить такое в условиях оккупированных территорий и сложной геополитической ситуации

«В начале своей карьеры, в институте Левана Микеладзе (Дипломатический учебный и исследовательский институт им. Левана Микеладзе), я впервые услышал фразу: «Мы служим государству, народу, защищаем конституцию, а не служим партиям». Я руководствовался этим принципом тринадцать лет, ни разу об этом не пожалел и только горжусь этим. МИД страны — это не просто синий паспорт и какие-то эфемерные привилегии. Я не верю в избирательное правосудие, не верю в избирательное сочувствие, я против насилия в отношении мирных граждан при любом правительстве и считаю немыслимым построение сильного государства с камерами, полными политзаключенных. Я никогда не воздерживался от выражения этой и других позиций. Я выражаю свою солидарность с коллегами и глубоко опечален оттоком квалифицированных кадров с институциональной памятью. Мы не жертвы, жертва — это страна, которая не может себе позволить такое в условиях оккупированных территорий и сложной геополитической ситуации», — написал он в Facebook после получения приказа об увольнении. Предпосылки для реорганизации и сопутствующие процессы По словам сотрудников МИДа, изменения в ведомстве являются ответом на распространенную 28 ноября петицию, которую после заявления Ираклия Кобахидзе о приостановке евроинтеграции до 2028 года подписали 250 сотрудников министерства. «Заявление об исключении из повестки дня до 2028 года переговоров о вступлении Грузии в ЕС не соответствует стратегическим интересам страны. Мы считаем, что это противоречит требованиям статьи 78 Конституции Грузии», — говорится в заявлении, распространенном от имени сотрудников министерства 29 ноября, за которым в последующие дни последовали заявления сотрудников ряда государственных органов. Часть из подписавших эти заявления сегодня уже не работает на госслужбе.