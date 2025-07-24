Жителей аварийных зданий в тбилисском районе Самгори выселяют

На улице Твалчрелидзе в районе Самгори (посёлок «Африка») в Тбилиси с утра шумно, полиция и Национальное бюро исполнения выселяют жильцов из домов, что вызвало протест местных жителей. Один из людей взобрался на крышу дома и угрожал спрыгнуть, если выселение не прекратится. Жители сообщают грузинским СМИ, что здание принадлежит частному владельцу, который, по их информации, заявляет, что здание находится в аварийном состоянии и должно быть освобождено. Большинство из них — вынужденные переселенцы.

«Я обращаюсь к господину Кахе [Каладзе, мэру Тбилиси] с просьбой прийти и защитить наши права. Куда он денет столько бездомных?» — говорит одна из жительниц дома.

Жители призывают обратить внимание на их проблему Народного защитника, мэра и президента.

Один из местных утверждает, что большинство жителей – социально незащищённые граждане, «которым некуда идти».

По сообщению Национального бюро исполнения, по этому адресу находятся «пять зданий в состоянии чёрного каркаса», они «полностью изношены и представляют угрозу здоровью и жизни проживающих в них людей». В качестве доказательства Национальное бюро принудительного исполнения приводит «региональное экспертное заключение», в котором указано, что «несущие стены зданий повреждены и существует риск их обрушения в любой момент».

Бюро также сообщает, что 58 человек из числа жителей имеют статус вынужденных переселенцев:

24 человека «получили государственную поддержку в рамках различных программ»; «29 человек подали заявления на получение квартир и приобретение домов в сельской местности»

«6 человек уже получили положительный ответ, а некоторые из 39 семей, фактически проживающих по данному адресу, уже получили предложения»

В бюро утверждают, что 53 семьи «заняли площади, хотя и не проживают по данному адресу».

«Они начали ремонтные работы в последние месяцы, чтобы затем целенаправленно потребовать компенсацию», - заявляют в ведомстве.

Национальное бюро исполнения заявляет, что «исполнительное производство» по данному делу было возбуждено 11 июня 2024 года на основании решения суда.

По заявлению ведомства, «в целях достижения мирового соглашения между сторонами и полной защиты их интересов процесс выселения, осуществляемый при посредничестве бюро», уже дважды откладывался.

«Были проведены десятки выездов по указанному адресу… Условия и потребности проживающих по данному адресу были индивидуально изучены… Были обращения в соответствующие государственные органы за содействием и доступом к государственным услугам».

Бюро также сообщает, что ведутся переговоры со стороной-кредитором, которая готова совместно с государственными органами заняться «вопросом предоставления временной арендной платы семьям, проживающим нелегально», хотя и пишет, что «некоторые семьи отказались от этого».

Прошло три дня после трагедии на Вокзальной площади в Тбилиси, унесшей жизни двух человек. Еще один из пострадавших — в критическом состоянии в реанимации. Кто несет ответственность за обрушение части жилого дома на улице Тевдоре Мгвдели, до сих пор не установлено. Жители обвиняют мэрию, в то время как городские власти возлагают вину на тех, кто продолжает жить в признанных аварийными зданиях. Однако погибшими стали вовсе не жильцы, а случайные прохожие.

14 июля в Тбилиси, в доме по улице Тевдоре Мгвдели, застроенной в 50-х годах прошлого столетия, обрушился карниз, из-за чего два человека погибли, третий был помещен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.