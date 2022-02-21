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Жители «ДНР» и «ЛНР» сообщают об облавах на мужчин призывного возраста
Жители Луганска и Донецка сообщают, что военная комендатура начала забирать с улиц городов мужчин призывного возраста: с ними беседуют, просят у них паспорта, после чего сажают в автобусы и увозят на пункты сбора для дальнейшей отправки в армию – сообщает телеканал "Настоящее Время". Рейды за мужчинами призывного возраста также проходят по квартирам, сообщает Донбасс.Реалии, которым удалось поговорить с жителями сепаратистских образований Донбасса на условиях анонимности.
Всеобщая мобилизация в "ДНР" и "ЛНР" была объявлена 19 февраля. Глава "ДНР" Денис Пушилин обратился ко всем мужчинам, проживающим на территории сепаратистов и "способным держать в руках оружие", с призывом защитить "свои семьи, Донбасс и всех русских людей". В субботу депутаты "ДНР" также собрались на чрезвычайное заседание, где приняли постановление о мобилизации. Аналогичное обращение выпустил и глава "ЛНР" Пасечник. Жители сообщают, что из "ЛНР" запрещено выезжать всем мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет, а по квартирам местным жителям разносят повестки о "всеобщей мобилизации". Военным также разрешено изымать у граждан и предприятий необходимые для нужд обороны транспортные средства и имущество. В местных пабликах идет волна возмущения этими требованиями.
Также людей стали бомбардировать СМС-сообщениями с призывами "стать на защиту своего дома и отечества" (орфография оригинала).
Плакаты аналогичного содержания также вывесили на улицах Донецка:
"Приезжают по домам и мужчин забирают силой. В Тельманово (поселок городского типа в Донецкой области под контролем "ДНР" с населением около 4 тысяч человек) всех парней забрали, женщина на рынке только что рассказала, – пишет один из жителей "ДНР". – Наши знакомые рассказали, что опекуна несовершеннолетнего ребенка утром приехали и забрали из квартиры в Донецке. Ребенок 15 лет один дома остался. К нам только что квартальная приходила, соседа спрашивала. Слава Богу, он не здесь сейчас".
Еще одна жительница "ДНР" рассказала, что сотрудники "Народной милиции" "ДНР" дают мужчинам минимум времени на сборы, если застанут их дома.
"Сразу в уазик забирают и уезжают. Вещи кто успел, по минимуму взял – это то, что услышала. Здесь никто не хочет идти в военкомат и тем более воевать", – рассказала она.
"Друг вышел за хлебом. Подлетели, говорят: "Садись и поехали". Он говорит: "Куда?" – "На фронт". Повезло, что 16 лет, отец в отдел съездил и забрал его", – рассказывает еще один житель Донецка в местном паблике.
Корреспонденты Донбасс.Реалии говорят, что в Донецке "на неопределенное время" закрыли все школы и университеты. Люди там воспринимают это как способ создать картинку для пропагандистских СМИ, что все мужчины, которые там работали, пошли "служить". Учителей также в обязательном порядке привлекают к разносу повесток о мобилизации по квартирам.
В подконтрольной сепаратистам Горловке преподавателей школ также вызвали в военкомат – "что-то переписывать", причем работать пришлось ночью. По сообщению источника, учителей об этом настойчиво просил завуч местной школы – под угрозой увольнения. Журналисты предполагают, что так "ДНР" набирает людей для бюрократической работы по призыву в армию боеспособных мужчин.
В интернете также появились видео, на которых мужчин в Луганске и других городах, подконтрольных сепаратистам, задерживают на улице:
В последние годы власти "ДНР" и "ЛНР" всеми силами пытались заманить местных мужчин на "службу" в местную армию, обещая высокое, по местным меркам, довольствие. Но желающих было немного: на это во многом влияло то, что солдаты в таких подразделениях гибли из-за халатного отношения к ним командиров.
Корреспонденты Донбасс.Реалии также сообщают, что в банкоматах в "ДНР" и "ЛНР" есть проблемы с наличными деньгами. Это произошло из-за того, что, поддавшись панике, которую нагнетают местные власти, многие жители оккупированных городов кинулись снимать деньги с карт и закупать продукты первой необходимости.
Источники также сообщают, что в Донецке на улицах вновь появились российские военные: их опознают по характерному говору. По данным дончанина-очевидца, они ходят по городу в камуфляже без опознавательных знаков: в основном это высокие, мощные мужчины, возможно спецназ. Официально Россия не сообщала об отправке своих подразделений на территорию "ДНР" и "ЛНР", однако стянула к границам Украины мощную группировку численностью около 150 тысяч человек.
Очевидцы также сообщают, что на улицах Донецка в разных точках стоит множество легковых машин с людьми в форме, которые наблюдают за происходящим. По сообщениям местных жителей, это обычные местные авто с номерами группировки "ДНР". Некоторые улицы, например проспект Александра Матросова в Донецке (он связывает Куйбышевский район с площадью Бакинских комиссаров, где расположен местный "райотдел милиции"), перекрыты бронетранспортерами для движения транспорта.
Другие новости дня
Николоз Самхарадзе признал ошибку: за независимость Абхазии и Южной Осетии голосовал не Дмитрий Гудков, а его отец
Председатель парламентского комитета по иностранным делам Грузии Николоз Самхарадзе признал ошибку: ранее он сказал, что российский оппозиционер Дмитрий Гудков в 2008 году проголосовал за признание независимости Абхазии и Южной Осетии.
«Я перепроверил. Голосовал не он, а его отец. Добавлю также, что его отец – бывший высокопоставленный чиновник ФСБ», – сказал Самхарадзе в интервью грузинской службе Радио Свобода.
- Отец Дмитрия Гудкова – Геннадий Гудков, полковник ФСБ России в отставке, был депутатом Госдумы в 2001–2012 годах.
При этом Николоз Самхарадзе все же уверен, что Дмитрий Гудков, которого 31 января не впустили в Грузию, не уважает территориальную целостность страны.
«Господин Гудков соврал (когда заявил, что уважает территориальную целостность Грузии – ред.). В российской прессе есть несколько интервью, в которых он говорит, что автоматной очередью встретил признание Россией т.н. независимости Абхазии. В той газете написано, что это было в Сухуми», – говорит Самхарадзе
По словам грузинского политика, не все оппоненты Кремля – друзья Грузии. В этом контексте он упомянул Алексея Навального, который в 2008 году назвал грузин «грызунами» (позже сказал, что сожалеет об этом).
«Для меня нет большой разницы, кто ведет шовинистскую политику России – Путин или Навальный», – говорит Самхарадзе.
Ранее Дмитрий Гудков, отвечая на критику Николоза Самхарадзе, заявил, что стал депутатом Госдумы в 2011 году, а российский законодательный орган признал независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. По словам Гудкова, он не посещал Сухуми и Цхинвали после принятия Грузией «Закона об оккупированных территориях», поскольку уважает территориальную целостность Грузии.
Лидеры сепаратистов просят Путина признать «ДНР» и «ЛНР»
Лидеры поддерживаемых Россией сепаратистов в Донецкой и Луганской областях Украины - Денис Пушилин и Леонид Пасечник - обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщают агентства на фоне резкого обострения ситуации в зоне конфликта в Донбассе, которое, в свою очередь, произошло после беспрецедентного наращивания Россией своих сил у границ с Украиной.
Лидеры сепаратистов также просят у России помощи в военной сфере.
Ранее Госдума обратилась к Путину с призывом признать "ДНР" и "ЛНР".
Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности России в Москве в понедельник заявил, что на нём будет обсуждаться ситуация в Донбассе, в том числе и обращения Пушилина, Пасечника и Госдумы. Об обращениях лидеров сепаратистов стало известно за 15 минут до начала заседания Совбеза.
Путин также обвинил Украину в том, что она не намерена исполнять Минские соглашения. Он также заявил, что вопрос о ситуации в Донбассе напрямую связан с российскими требованиями так называемых гарантий безопасности, выдвинутых США и НАТО.
После Путина на заседании Совбеза, которое транслируется по российскому телевидению, выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он сказал, что у него есть договорённость о встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Женеве 24 февраля.
Участник переговоров политсоветников "нормандской четвёрки" Дмитрий Козак заявил, что, по его мнению, украинская сторона на этих переговорах дала ему понять, что ей "не нужен Донбасс".
Так называемые Донецкая народная республика и Луганская народная республика были провозглашены сепаратистами весной 2014 года. Россия тогда не стала их признавать, однако, по утверждению Украины и стран Запада и многочисленным свидетельствам, в том числе самих сепаратистов, оказала "ДНР" и "ЛНР" помощь, в том числе военную. В результате сепаратисты сохранили контроль над частью территорий Луганской и Донецкой областей. При этом формально они заявляют претензии на все территории этих областей, в том числе и подконтрольные Украине.
Заключённые в 2015 году Минские соглашения, которые Россия обязалась соблюдать, не предусматривают независимости "ДНР" и "ЛНР" - согласно документам, отдельные районы Донецкой и Луганской областей должны, с соблюдением ряда условий, вернуться под контроль Украины.
Азербайджан объявил в розыск Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна
«Экс-президенты Армении Кочарян Роберт Седракович и Саргсян Серж Азатович привлечены к уголовной ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса и объявлены в розыск», – заявил в интервью агентству АПА начальник отдела специальных расследований военной прокуратуры Азербайджана Эмиль Тагиев.
По словам азербайджанского прокурора, Кочарян и Саргсян разыскиваются в связи со своей деятельностью с февраля 1988 года.
«С февраля 1988 года указанные лица с целью разжигания национальной вражды, ненависти между азербайджанским и армянским народами организовывали и проводили в организациях и учреждениях города Ханкенди (армянское название - Степанакерт – ред.) собрания с участие работников, являвшихся армянами по национальности», – отметил Тагиев.
Кроме того, согласно представителю прокуратуры Азербайджана, Кочарян и Саргсян «в нарушение Конституции Азербайджанской Республики, присоединив 02 сентября 1991 года бывший Шаумянский район, объявили Нагорно-Карабахскую Республику, передали всю власть областному Совету народных депутатов и его исполнительному комитету. Также они приняли незаконное решение о прекращении на этих территориях действия законов и Конституции Азербайджанской Республики», пишет Радио Азатутюн.
Военные РФ заявили об убийстве пяти «диверсантов» у границы с Украиной
Российские военные утверждают, что в понедельник вступили в Ростовской области в боестолкновение с вооружённым отрядом, якобы пересекшим российскую границу с территории Украины. Утверждается, что были убиты пять "диверсантов", среди российских военных потерь нет. Также в сообщении Южного военного округа говорится, что уничтожены 2 БМП, якобы пересекших российскую границу. Каких-либо доказательств утверждений пока не представлено. Минобороны Украины уже назвало их "фейковой новостью", заявив, что украинские военные не пересекали границу Ростовской области.
Как следует из российского сообщения, бой произошёл ещё в 6 часов утра, однако сообщение о нём опубликовано после 15 часов по московскому времени, спустя несколько часов после того, как ФСБ России заявила, что выпущенным с территории Украины снарядом утром в понедельник было полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов погрануправления ФСБ России по Ростовской области. А перед этим глава сепаратистов так называемой "ДНР" Денис Пушилин говорил о проникновении к российской границе "украинской диверсионно-разведывательной группы". Место предполагаемого боестолкновения находится в тылу так называемой "ДНР".
Как говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, разрушенный объект расположен на удалении около 150 метров от российско-украинской границы. Пострадавших нет. ФСБ также опубликовала видео, на котором, как утверждается, показаны последствия обстрела.
О конкретном месте, где это произошло, не сообщается. Независимого подтверждения информации ФСБ нет. Украинская сторона отрицает факт обстрела и называет российское сообщение о нём провокацией.
21 февраля также стало известно, что на территории так называемой "ДНР" объявили ЧС из-за остановки насосной станции и прекращения централизованного питьевого водоснабжения. Как сообщает РИА "Новости", без воды остались более 21 тысячи жителей Докучаевска и Еленовки, а также свыше 50 социальных объектов, включая больницы.
Украинские власти сообщают о повреждении всех ЛЭП в городе Счастье Луганской области в результате обстрелов со стороны сепаратистов. Находящаяся в городе Луганская ТЭС в связи с этим остановлена, что привело к перебоям с подачей электроэнергии.
Ранее российские власти сообщали о нескольких случаях попадания снарядов с территории Украины на российскую территорию. Президент Украины Владимир Зеленский называл эти сообщения ложью и провокацией.
В последние дни обстановка в зоне конфликта в Донбассе резко обострилась. Поддерживаемые Россией сепаратисты и Украина обвиняют друг друга в обстрелах, в том числе из тяжёлого вооружения. Самопровозглашённый лидер сепаратистов "ДНР" Денис Пушилин в понедельник заявил, что на юге Донецкой области бои якобы идут "у российской границы".
МВД Грузии начало расследование по факту насилия над священнослужителем
МВД Грузии начало расследование в связи с видеозаписью, распространившейся в Facebook, где один священнослужитель наносит словесные и физические оскорбления другому.
По данным ведомства, следствие ведется по подпункту «А» второй части 156-й статьи УК Грузии (преследование, осуществляемое путем насилия или угрозой насилия) и по первой и второй частям статьи 157 (незаконное получение тайны частной жизни и ее распространение в социальных сетях).
Как пишет СОВА, в грузинском сегменте Facebook распространилась видеозапись, на которой один представитель духовенства наносит словесные и физические оскорбления другому.
Из четырехминутного ролика становится ясно, что агрессор в курсе съемки и даже просит не выключать камеру. Кроме того, упоминается имя протоиерея Шалвы Кекелия. Агрессор обращается к пострадавшему следующими словами: «Ты заявил на отца Кекелия в полицию? Ты? Почему?».
По словам Шалвы Кекелия, люди с записи принадлежат к Руис-Урбнисской епархии, один из них — послушник, а второй был монахом. Телеканалу Formula священнослужитель заявил, что считает видео постановочным.
В Патриархии ГПЦ уже прокомментировали скандальный ролик, заявив, что «этот факт выходит за какие-либо моральные или этические рамки и является неприемлемым как с христианской, так и с морально-человеческой точки зрения».
В Тбилиси возле ночного клуба избили дизайнера
В Тбилиси возле клуба Otakhshi минувшей ночью был избит дизайнер и основатель модельного агентства Георгий Масхулия.
Молодой человек распространил в соцсетях видео с места событий, на котором видно, что у него разбито лицо. По словам Масхулия, на него напали и избили трое человек. После этого он вызвал на место происшествия полицию, они приехали, но не отреагировали на произошедшее, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Немедленно задержите их и приведите сюда!», говорит во время прямого включения в соцсети Масхулия.
В МВД грузинским СМИ заявили, что расследование по факту началось по статье 126 УК Грузии, что подразумевает насилие. Из-за избиения Масхулия пока никто не задержан.
Михаил Саакашвили вновь объявил бессрочную голодовку
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вновь объявил бессрочную голодовку. Об этом он заявил на судебном процессе по делу о событиях 7 ноября 2007 года.
«С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную голодовку. Это моя реакция на то, как режим обращается со мной и с нашим народом», – заявил Саакашвили.
Политик говорит, что его здоровье – второстепенный вопрос. На заседании он зачитал письмо врача из Нидерландов, который считает, что повторная голодовка может привести к непоправимым последствиям и летальному исходу.
«Моё требование – оказание адекватной медицинской помощи, как этого требуют консилиум, созданный Народным защитником, и центр «Эмпатия», – сказал Саакашвили.
Впервые Саакашвили объявил голодовку 1 октября 2021 года – после того как тайно вернулся в Грузию, был задержан и отправлен в тюрьму. Он прекратил 50-дневную голодовку 20 ноября, после чего проходил курс лечения в Горийском военном госпитале.
Абхазское МЧС подготовит места для размещения беженцев из «ДНР» и «ЛНР»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания дал ряд поручений руководителям силовых ведомств в связи с обострением ситуации в Донбассе.
Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, Министерству по чрезвычайным ситуациям поручено организовать прием и места для размещения беженцев из т.н. «ДНР» и «ЛНР».
«Глава МЧС Лев Квициния проинформировал о готовности направить свои подразделения в Донецк и Луганск для оказания помощи гражданскому населению в случае необходимости эвакуации. Руководство силовых ведомств доложили Президенту о том, что находятся на постоянной связи со своими коллегами. Глава государства дал поручение привести в усиленную боевую готовность специальные подразделения Службы государственной безопасности, Вооруженных сил и МВД во избежание провокаций со стороны Грузии», – сказано в сообщении.
Ранее Аслан Бжания заявил, что «Абхазия готова в случае необходимости оказать Донбассу военную и гуманитарную помощь».
ФСБ: снаряд с территории Украины попал в объект погранслужбы РФ
ФСБ России утверждает, что выпущенным с территории Украины снарядом утром в понедельник было полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов погрануправления ФСБ России по Ростовской области.
Как говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, разрушенный объет расположен на удалении около 150 метров от российско-украинской границы. Пострадавших нет. ФСБ также опубликовало видео, на котором, как утверждается, показаны последствия обстрела.
О конкретном месте, где это произошло, не сообщается. Независимого подтверждения информации ФСБ нет. Украинская сторона отрицает факт обстрела.
Ранее российские власти сообщали о нескольких случаях попадания снарядов с территории Украины на российскую территорию. Президент Украины Владимир Зеленский называл эти сообщения ложью и провокацией.
В последние дни обстановка в зоне конфликта в Донбассе резко обострилась. Поддерживаемые Россией сепаратисты и Украина обвиняют друг друга в обстрелах, в том числе из тяжёлого вооружения. Самопровозглашённый лидер сепаратистов "ДНР" Денис Пушилин в понедельник заявил, что на юге Донецкой области бои якобы идут "у российской границы".
Требующие нейтралитета Грузии прокремлевские силы отправили Путину письмо
Лидер «Альянса патриотов Грузии» Ирма Инашвили публикует в соцсети открытое письмо, отправленное президенту России Владимиру Путину. Требующие нейтралитета Грузии 53 прокремлевские партии и НПО в нем указывают на «недееспособность сложившейся системы международной безопасности» и говорят, что являются «убежденными сторонниками построения новой системы, основанной на справедливости и взаимном уважении интересов сторон».
«Причем основополагающим подходом для таких стран, как Грузия и Украина, на наш взгляд, должен быть военный нейтралитет», – указано в письме.
Прокремлевские силы критикуют власти Грузии, которые «регулярно предоставляют собственную территорию для проведения учений НАТО». Подобные учения авторы обращения считают «прямым вызовом России».
«Мы также с сожалением должны констатировать, что Грузия уже давно опутана сетью иностранных организаций, которые проводят ложные социологические опросы и рисуют картину всеобщего стремления в НАТО. Между тем за последние 10 лет самый масштабный опрос касательно данной темы был проведен в 2020 году «Альянсом патриотов Грузии». В рамках данного опроса более 1,2 млн человек заполнили опросные листы, а более 900 тысяч человек записали аудио интервью. В результате проведенного опроса стало очевидно, что позиция населения радикально изменилась, и что 69,4% поддерживают военный нейтралитет, а 75,8% выступают за диалог с Россией», – утверждают авторы обращения.
Политические и общественные организации заявляют, что объединились в «Единый патриотический фронт» и требуют от властей Грузии объявить полный военный нейтралитет, внеся соответствующие изменения в Конституцию Грузии.
«Осознавая, что Грузия без сотрудничества с Россией не справится ни с региональными, ни, тем более, с глобальными вызовами, мы стремимся к тесному сотрудничеству с Россией и хотели бы встретиться с руководством Государственной Думы и Совета Федерации, дабы внести пусть малый, но посильный вклад в дело формирования эффективной системы региональной безопасности», – сказано в обращении.
Среди партий и организаций, подписавших обращение – «Альянс патриотов Грузии», Христиан-демократы (Григол Джоджуа), «Левый альянс» (Иосиф Шатберашвили), «Грузинский марш» (Александр Брегадзе), «Нейтральная Грузия» (Валерий Кварацхелия), политическое движение «За выборы» (Нана Девдариани), Федерация ветеранов Грузии (Ираклий Шихиашвили), Движение национальных меньшинств (Урузмаг Каркусов) и другие.
- На парламентских выборах 2020 года «Альянс патриотов» набрал 3.14% и получил четыре мандата. Ирма Инашвили, Георгий Ломия и Гоча Тевдорадзе отказались войти в парламент, после чего их депутатские полномочия были прерваны. Следующие за ними Автандил Энукидзе, Гела Микадзе, Фридон Инджия, Давид Зилпимиани создали новую партию и фракцию в парламенте – «Европейские социалисты».
COVID-19 в Грузии: 4775 новых случаев, 32 пациента скончались
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 32 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 15 888.
За сутки в стране выявили 4775 новых случаев коронавируса. Накануне провели 18 351 тест: PCR-тестов – 7022, экспресс–тестов на антиген – 11 329.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус составила 26,02%, за последние 14 дней составляет 31,28%, за неделю – 29,97%.
Выздоровели еще 19 242 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 553 668, выздоровевших – 1 407 776.
За сутки вакцинированы от коронавируса 342 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 797 346.
Карасин планирует «серьезно поговорить о перспективах» с Абашидзе
Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин планирует встретиться со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зурабом Абашидзе, чтобы «серьезно поговорить о перспективах». Об этом Карасин заявил ТАСС.
«Мы разговариваем [с Абашидзе] каждую неделю. Необходимо собрать небольшую команду, приехать и серьезно поговорить о перспективах. Есть много вопросов: двусторонние, формат «3+3» и региональная политика», – отметил он.
«В основном это двусторонние контакты, как нам дальше идти. Существуют проблемы возобновления авиарейсов, путешествий граждан, виз. Созрел целый набор тем», – добавил Карасин.
По словам российского политика, встреча может пройти в очном формате в Праге.«Мы планируем такой контакт, это зависит от [ситуации с] пандемией. Если будет нормальная [ситуация], то в принципе есть планы на вторую половину марта», – сказал он.
- Первая встреча в формате «3+3» прошла в Москве 10 декабря 2021 года. Во встрече приняли участие делегации Турции, России, Ирана, Азербайджана и Армении во главе с заместителями министров иностранных дел. В Грузии заявляют, что ни о каких совместных с Россией форматах не может быть и речи до тех пор, пока Москва оккупирует 20% территории страны.
Посольство США предупредило о сообщениях об угрозе терактов в РФ
Посольство США в Москве вечером в воскресенье предупредило находящихся в России американских граждан о том, что, согласно сообщениям СМИ, имеются угрозы нападений нападений на торговые центры, железнодорожные станции, станции метро и другие места скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в зонах повышенной напряженности у границы России с Украиной.
О каких именно сообщениях идёт речь, из предупреждения посольства неясно. В последние недели в разных городах России нередко эвакуировали посетителей общественных мест из-за поступавших звонков с угрозами взрыва, ни одна из которых не подтвердилась.
В сообщении посольства США также содержится призыв ко всем американцам в России соблюдать осторожность в местах большого скопления людей, а также "разработать планы эвакуации, которые не предполагают помощи правительства США". Ранее Госдепартамент выпустил рекомендацию для граждан США воздержаться от поездок в Россию, однако призывов к уже находящимся там американцам покинуть страну, как в случае с американцами на территории Украины, пока не было.
Руководство Соединённых Штатов, опираясь на данные разведки, считает, что президент России Владимир Путин, возможно, уже принял решение о вооружённом нападении на Украину. При этом в Вашингтоне подчёркивают, что ещё надеются убедить его избрать путь дипломатии.
В воскресенье в Белом доме прошло заседание Совета национальной безопасности США с участием президента Джо Байдена, госсекретаря и министра обороны. Обсуждалась ситуация вокруг Украины.
В последние дни США и Великобритания неоднократно предупреждали, что Россия может вторгнуться в Украину в ближайшее время. Россия это отрицает.
При этом американские официальные лица в воскресенье вновь заявили, что введение санкций против России до предполагаемого вторжения не рассматривается.
"Цель санкций состоит прежде всего в том, чтобы попытаться удержать Россию от вступления в войну. Как только вы введете их, это сдерживающее воздействие будет утрачено", – заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Вице-президент Камала Харрис подтвердила: "Мы согласились с тем, что сдерживающий эффект от этих санкций все еще значим, особенно потому, что... мы все еще искренне надеемся, что дипломатический путь существует" - сообщает "Голос Америки".
Credit Suisse отверг обвинения после утечки данных о клиентах-автократах
Среди клиентов одного из крупнейших в мире частных банков, швейцарского Credit Suisse, на протяжении многих лет могли быть автократы, попавшие под санкции бизнесмены, лица, подозреваемые в наркоторговле, контрабанде людьми, военных преступлениях.
К такому выводу пришла группа журналистов из числа из сотрудников немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung, британской The Guardian, французской Le Monde, The New York Times и других изданий, изучив материалы крупной утечки данных о счетах более чем 30 тысяч клиентов Credit Suisse по всему миру. Она показала, что нечистые на руку люди могли открывать и поддерживать счета в этом банке, даже когда финансовое учреждение, предположительно, имело основания сомневаться в происхождении их денег.
Отмечается, что Sueddeutsche Zeitung получила сведения анонимно через защищённый цифровой почтовый ящик более года назад. Данные касались счетов, которые открывались начиная с 1940-х годов и вплоть до последнего десятилетия.
Немецкая газета анализировала полученную информацию совместно с некоммерческой журналистской группой - Центром по исследованию коррупции и организованной преступности, а также с десятками партнёрских медийных организаций.
Как отмечает The New York Times, утечка банковской информации включала, в частности, счета, связанные с чиновниками в странах Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. Как сообщается, российские политики и чиновники в базе не фигурируют.
Credit Suisse 20 февраля - в тот же день, когда стало известно об утечке, категорически отверг обвинения. "Отчёт основан на неполной, неточной или выборочной информации, вырванной из контекста, что приводит к тенденциозным толкованиям деловой деятельности банка", - заявили в Credit Suisse, добавив, что 90 процентов упомянутых счетов уже закрыты или находились в процессе закрытия до получения запросов прессы. "Мы продолжим изучение вопроса и примем дальнейшие меры при необходимости", - отметили в банке.
Байден согласился «в принципе» на проведение саммита с Путиным
Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин "в принципе" согласились на проведение саммита для обсуждения ситуации вокруг Украины, сообщили в воскресенье представители Елисейского дворца.
В официальном заявлении канцелярии президента Франции, сделанном после телефонных разговоров Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным и Джо Байденом говорится о готовности президентов США и России провести встречу. Однако встреча произойдет только "если Россия не вторгнется в Украину", говорится в заявлении. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила наличие предварительной договоренности: "Мы всегда готовы к дипломатии. Мы также готовы к безотлагательному и жесткому ответу, если Россия вместо этого выберет войну. В данный момент, судя по всему, Россия продолжает подготовку к полномасштабной атаке на Украину, которая может произойти очень скоро". Из Москвы комментариев пока не последовало
Повестка дня возможной встречи в верхах будет подготовлена госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на их предварительно запланированной встрече в четверг, говорится в заявлении канцелярии президента Франции.
Как сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники в администрации Джо Байдена, в распоряжении американских разведслужб есть информация о том, что российскому военному командованию был отдан приказ о готовности к вторжению в Украину. Именно эти данные, послужили основанием для заявления Джо Байдена о том, что Владимир Путин принял решение о вторжении Украину, прозвучавшего в пятницу.
Reuters: США подготовили санкции на транзакции российских банков
Администрация президента США Джо Байдена подготовила проект санкций против Москвы, запрещающие корреспондентские отношения банков США и России, которые позволяют осуществлять международные транзакции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трёх источников. Данные меры, по словам собеседников агентства, будут введены только в случае полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
По информации агентства, под санкции с большой вероятностью попадут ВТБ, Сбербанк, ВЭБ.РФ и Газпромбанк, но окончательный перечень пока не сформирован. Кроме того, Белый дом планирует ввести ограничения против физических и юридических лиц. Им заморозят активы и запретят любые транзакции. Администрация США отказалась комментировать информацию.
При этом американские официальные лица в воскресенье вновь заявили, что введение санкций против России до предполагаемого вторжения не рассматривается.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила вчера о готовности ЕС применить против России "сильнейший рычаг воздействия — экономические санкции2 в случае нападения на Украину. Кроме того, по её словам, ограничения будут введены на все товары, которые нужны России для модернизации и диверсификации экономики. Экономика — это "самое слабое место России", и потенциальные ограничения "практически отрежут страну от международных финансовых рынков", добавила фон дер Ляйен.
В понедельник министры иностранных дел стран Европейского союза обсудят на встрече в Брюсселе кризис вокруг Украины и возможный ответ в случае российского вторжения.
"Мы не будем обсуждать санкции, которые должны быть приняты против России за нападение на Украину, пока нападение не станет фактом. Надеемся, что никогда. Но если такое случится, мы немедленно выложим на стол эти санкции, они будут обсуждены и приняты в очень короткий период времени", - цитирует высокопоставленного чиновника ЕС Русская служба Би-би-си.
- С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. Страны Запада говорят о реальной угрозе российского вторжения в соседнюю страну в любой из ближайших дней и заявляют, что, если оно произойдёт, наложат на Россию "небывалые" санкции.
- Россия отрицает планы вторжения, подчёркивая, что её войска находятся вблизи украинских границ из-за боевых учений. Москва также отвергает обвинения в агрессии в отношении Украины и присутствие её военных на востоке Украины.
Югоосетинский ЦИК завершил прием документов на регистрацию кандидатов в президенты
ЦИК самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня, 20 февраля, завершил прием документов от желающих баллотироваться на пост президента на предстоящих 10 апреля выборах. Как сообщил информагентству «Рес» представитель ЦИК Игорь Чочиев, свои пакеты документов на регистрацию инициативных групп и представителей кандидатов подали 19 заявивших о себе кандидатов в президенты - 15 выдвиженцев от инициативных групп и четыре - от политических партий.
Сегодня подали в ЦИК свои документы на регистрацию инициативных групп и уполномоченных партия «Единая Осетия», которая выдвинула на второй президентский срок действующего главу республики Анатолия Бибилова, представители бывшего гендиректора «Мегафон-Южная Осетия» Аслана Кутарова, депутата парламента первого созыва Алимбега Плиева, экс-президента Эдуарда Кокойты, предпринимателя Рустама Дзагоева, а также бывшего депутата парламента Бориса Тасоева, собрание которого ранее было признано неправомочным.
«Мы обязаны принять документы от всех представителей, дальше ЦИК будет принимать решения о регистрации или отказе в регистрации», - уточнил Чочиев.
В воскресенье ЦИК зарегистрировал также инициативную группу и уполномоченных представителей кандидата в президенты врача Алана Козонова. Всего уже зарегистрированы семь инициативных групп: художника Гено Каджаева, бывшего депутата парламента Дмитрия Тасоева, министра обороны Ибрагима Гассеева, депутата Давида Санакоева, бывшего сотрудника правоохранительных органов Зелима Казиева и уполномоченных от политической партии «Народная партия» в поддержку вице-спикера парламента Александра Плиева.
По действующему законодательству для регистрации кандидата в президенты, помимо соответствующего пакета документов, необходимо собрать в поддержку кандидата и предоставить до 5 марта в ЦИК не менее 3 500 подписей избирателей.
В Киеве сообщили о десятках новых обстрелов со стороны сепаратистов
Украинские власти за воскресенье, 20 февраля, зафиксировали десятки новых обстрелов со стороны сепаратистов на востоке страны.
В Киеве сообщили, по меньшей мере, о 53-х обстрелах, и практически все они, как отмечается, велись с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате стрельбы один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и был госпитализирован.
В штабе украинской Операции объединенных сил в Донбассе, среди прочего, сообщили об обстреле на мосту возле контрольно-пропускного пункта «Счастье» в Луганской области. Там был уничтожен грузовик украинских представителей Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня. В штабе уточнили, что обстрел велся с применением миномета, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Сепаратисты также обвиняют украинских военных в обстрелах и нарушениях режима тишины.
В самопровозглашенной Луганской народной республике заявляют, что с начала суток украинские военные обстреляли территорию ЛНР более 40 раз. При этом сепаратисты утверждают, что правительственные силы применяли тяжелую артиллерию и минометы, гранатометы различных систем, а также стрелковое оружие. Также в ЛНР утверждают, что украинские военные используют турецкие беспилотники «Байрактар» для ведения разведки.
В самопровозглашенной ДНР с начала воскресенья насчитали 37 обстрелов со стороны украинских военных. В ДНР отмечают, что силы так называемой «народной республики» наносили ответные удары по позициям украинской армии «с целью защиты мирного населения…из незапрещенных минскими соглашениями вооружений», передает «Интерфакс».
- За последние дни Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе - на фоне значительного российского военного усиления вблизи Украины и звучащих на Западе опасений, что Россия в ближайшие дни готовится напасть на Украину, используя как повод для вторжения провокацию.
- Москва планы вторжения неоднократно отрицала. А действующие в Донбассе пророссийские сепаратисты в последние дни утверждают, что это украинские войска готовятся к наступлению на их позиции. Киев это отвергает.
- На фоне обострения обстановки лидеры так называемых ДНР и ЛНР в субботу, 19 февраля, объявили всеобщую мобилизацию. Днем ранее сепаратисты начали эвакуацию части населения в Ростовскую область России. Временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян заявил журналистам 20 февраля, что границу с Россией пересекли более 53-х тысяч жителей самопровозглашенных «республик» Донбасса.
- Следственный комитет России сообщил в воскресенье, что завел два уголовных дела в связи с обстрелами в Донбассе по статье о запрещенных средствах и методах в вооруженном конфликте. Одно из дел связано с обвинениями в адрес военных в ночном обстреле села Пионерское на территории ЛНР, в результате которого, как утверждается, погибли двое мирных жителей и были разрушены пять домов.
В Казахстане арестован экс-министр обороны страны Марат Бектанов
В Казахстане арестован бывший министр обороны страны Мурат Бектанов. Ему предъявлено обвинение в бездействии во время протестов против действующей власти и возникших в связи с ними беспорядков. Экс-министра поместили в СИЗО города Нур-Султане.
Мурат Бектанов возглавлял Минобороны Казахстана с августа 2021 года. 19 января текущего года, в разгар протестов, он был освобожден от должности указом президента республики Касым-Жомарта Токаева.
- В начале января в Казахстане начались протесты после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в регионе заправляют большинство автомобилей. Изначально протестующие требовали снизить цены на топливо, но затем появились политические требования. Популярным лозунгом стал «Шал, кет!» – «Старик, уходи!» – требование ухода Назарбаева из власти.
- На фоне протестов в ряде городов, прежде всего в Алматы, начались беспорядки и погромы с применением оружия. Власти Казахстана заявили, что их устроили не протестующие, а некие террористы, подготовленные извне. Убедительных доказательств в пользу этого утверждения они не привели.
- По официальным данным, в январских событиях погибло не менее 227 человек. Власти не опубликовали имен погибших, несмотря на призывы правозащитников обнародовать имена и фамилии убитых и предоставить информацию об обстоятельствах смерти.
- Во время и после январских событий задержаниям подверглись тысячи людей, сотни были помещены под стражу как подозреваемые в терроризме, массовых беспорядках, хищении оружия и других преступлениях. Многие арестованные заявили о пытках под стражей.
Борис Джонсон заявил о риске запрета для компаний РФ торговать в валюте
Великобритания и США в случае российского вторжения в Украину введут против Москвы еще более жесткие санкции, чем планировалось изначально. Об этом заявил в интервью Би-би-си британский премьер-министр Борис Джонсон.
По его словам, будущие санкционные меры могут включать «запрет российским компаниям торговать в фунтах и долларах», что ударит по России очень сильно. Как сказал Джонсон, урок, который следует вынести из аннексии Крыма Россией, заключается в том, что «вы не можете просто позволить Владимиру Путину, чтобы ему это сходило с рук». Поступающие данные свидетельствуют о том, что Россия планирует «крупнейшую войну в Европе с 1945 года», и все признаки указывают на то, что этот план уже в некотором смысле реализуется, добавил Джонсон.
Интервью с Борисом Джонсоном было записано в момент, когда он находился в Мюнхене, где участвовал в проходившей 19 и 20 февраля международной конференции по безопасности.
Запад опасается, что Россия может напасть на Украину в любой из ближайших дней. По последним оценкам правительства США, вдоль украинской границы Россия сосредоточила, предположительно, от 169 тысяч до 190 тысяч своих военных. Как отмечает Би-би-си, цифры включают число военных как в России, так и на территории Беларуси, где идут совместные учения Москвы и Минска. Также цифры даются с учетом бойцов сепаратистских формирований в Донбассе.
Как отметил Борис Джонсон, любой конфликт может быть «кровавым и затяжным», а российский президент Путин, по словам Джонсона, просто не осознает нависшей катастрофы.
Президент США Джо Байден проинформировал западных союзников, что по оценкам разведки, российское вторжение может включать не только атаку с востока Украины, через Донбасс, но также с территории Беларуси и с дальнейшим подходом к Киеву. Этими деталями также поделился Джонсон.
- Россия планы вторжения не раз отрицала, подчеркивая, что ее войска находятся вблизи украинских границ из-за боевых учений. Москва также отвергает обвинения в агрессии в отношении Украины и присутствие ее военных на востоке Украины.
- При этом в декабре Москва выдвинула к США и НАТО требования так называемых гарантий безопасности. Главное из этих требований заключается в том, чтобы Украину не принимали в НАТО. Россия считает вступление соседней страны в Североатлантический союз угрозой своей безопасности.
- Стратегическая цель – вступление в НАТО и ЕС – записана в украинской конституции. Пока Украина не входит в эти объединения, но поддерживает с ними тесные контакты.
Сторонники Саакашвили провели автопробег и митинг у руставской тюрьмы
Члены и сторонники самой крупной оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» провели акцию с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Участники акции устроили автомобильный пробег от главного офиса ЕНД в Тбилиси до руставской тюрьмы №12, где отбывает наказание бывший глава государства, а затем собрались на митинг. Протестующие держали флаги Грузии и Украины, а также плакаты с надписями «Свободу Мише».
«Это акция солидарности с Саакашвили. В стране экономический кризис, а главный инвестор, который может привлечь миллиарды, находится в плену, с ним обращаются бесчеловечно, его жизни угрожает опасность», - сказал журналистам депутат парламента от партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили.
Председатель ЕНД Ника Мелия заявил, что сторонники экс-президента должны сделать все от них зависящее, чтобы сократить время нахождения Саакашвили в тюрьме. Вслед за Саакашвили Мелия призвал президента Саломе Зурабишвили снять гриф «секретно» с расходов Специальной службы государственной охраны, оказанной администрации президента после 2013 года. Это может изменить ход следствия по «делу о пиджаках», по которому Саакашвили грозит от 7 до 11 лет тюрьмы.
«Очень жаль, что приходится доказывать, что то же самое, в чем обвиняют Михаила Саакашвили, сделал Бидзина Иванишвили. Просто документы сейчас под грифом «секретно», и общество не знает об этом», - сказал Мелия.
По словам протестующих, акции в поддержку Саакашвили будут носить перманентный характер и проводиться как у здания руставской тюрьмы, так и Тбилисского городского суда во время процессов над экс-президентом.
- Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и помещен в тюрьму. За годы его отсутствия против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых бывшего главу государства заочно приговорили к трем и шести годам заключения соответственно. 20 октября этого года Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Путин и Макрон вновь обсудили ситуацию вокруг Украины
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры и обсудили ситуацию вокруг Украины. Звонок длился один час 45 минут. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на сообщение Елисейского дворца.
Париж заявил, что переговоры Путина и Макрона рассматриваются как последняя возможная попытка избежать конфликта России и Украины.
По данным BFM TV, Путин и Макрон говорили о том, как избежать крупной войны в Европе на фоне опасений Запада по поводу возможного нападения России на Украину. Другие подробности пока не раскрываются.
Последние недели президенты Франции и России несколько раз беседовали по телефону, а 7 февраля встречались лично в Москве. После переговоров Макрон сообщил, что ему удалось предотвратить эскалацию российско-украинского конфликта. После этого французский лидер посетил Киев и Берлин.
После беседы с Путиным Макрон переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По итогам разговора Зеленский написал в твиттере, что Киев и Москва выступают за безотлагательный созыв заседания Трёхсторонней контактной группы и введение режима тишины в Донбассе.
Макрон и Зеленский также говорили по телефону днем ранее. Тогда президент Украины сообщил французскому коллеге, что не намерен отвечать на провокации в зоне конфликта в Донбассе. Последние дни там резко обострилась обстановка. Наблюдатели ОБСЕ сообщают о резко увеличившемся количестве обстрелов.
- О наращивании российской военной группировки вблизи Украины уже несколько месяцев предупреждают западная разведка и другие источники. Страны Запада считают, что Кремль планирует нападение на соседнее государство.
- Москва заявляет о проведении военных учений на своей территории и любые обвинения в агрессии в отношении Украины отвергает. Российский МИД называет обвинения истерией.
Премьер Грузии назвал плодотворным свое участие в Мюнхенской конференции
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили позитивно оценил свое участие в 58-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Итоги визита он подвел на своей странице в Facebook. «У меня был плодотворный визит в Мюнхен… Я провел встречи с политическими лидерами, а также с представителями бизнес-сообщества и руководителями крупнейших компаний. Для нас было приоритетом использовать платформу Мюнхенской конференции по безопасности для подтверждения наших европейских и евроатлантических устремлений», - пишет Гарибашвили.
Он отметил, что встречи, посвященные вопросам экономики, важны с точки зрения повышения привлекательности Грузии и привлечения как можно большего объема прямых иностранных инвестиций. По словам Гарибашвили, члены правительства Грузии «подтвердили твердую поддержку украинских друзей», а также обсудили пути разрядки ситуации с международными партнерами.
Глава МИД Грузии, вице-премьер Давид Залкалиани, в свою очередь, заявил, что участие государственной делегации форуме было «чрезвычайно важно» как для Украины, так и для всего международного сообщества, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Несмотря на то, что Украина была главной темой, наше присутствие здесь и наш голос были чрезвычайно важны как для наших украинских коллег, так и для международного сообщества, поскольку для нас этот вызов не чужд. Мы сами имеем опыт оккупации, которая до сих пор продолжается, и для наших международных партнеров было важно поделиться этим опытом, поговорить и определить пути выхода из ситуации, сложившейся из нашей перспективы», - сказал Залкалиани.
Он добавил, что другой важной темой встреч в Мюнхене была экономика. «Как вы знаете, экономическая составляющая очень важна. Сюда приехали представители многих крупных компаний, которые встретились с премьер-министром. Мы видим, что развитие страны, повышение привлекательности Грузии является одним из важных рычагов минимизации внешних угроз», - отметил Залкалиани.
Мюнхенская конференция - самый значимый в мире форум по вопросам безопасности. Она проходит в столице Баварии ежегодно с 1962 года. С 1998 года ее финансирует правительство Германии. В этом году мероприятие собрало около 600 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира. В работе форума приняли участие более 30 глав государств и правительств. Центральной темой конференции стал кризис вокруг Украины.
Бжания: Абхазия готова оказать Донбассу военную и гуманитарную помощь
«Абхазия готова в случае необходимости оказать Донбассу военную и гуманитарную помощь», - заявил сегодня, 20 февраля, президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания.«С обеспокоенностью следим за событиями, происходящими в Донбассе. Резкая эскалация напряженности, вызванная действиями украинской стороны, не может не вызывать тревоги. В случае необходимости Республика Абхазия готова оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу», - заявил он, передает ТАСС.
Бжания отметил, что абхазский народ выражает поддержку населению Донбасса.
«Народ Абхазии, прошедший через суровые тяготы войны, в это трудное время поддерживает жителей Донбасса. С сожалением вынуждены констатировать, что официальный Киев ярко демонстрирует отказ от урегулирования конфликта в рамках переговорного процесса. Поощряемая западными кураторами, Украина целенаправленно движется к созданию провокации, которая может стать угрозой безопасности во всем регионе. Выражаем надежду на то, что в Киеве возобладает здравый смысл и придет понимание безальтернативности мирному разрешению конфликта», - резюмировал Бжания.
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