Жители Хасавюрта потребовали выгнать «израильтян» из отелей

В Хасавюрте (Дагестан) в ночь на воскресенье местные жители пришли к отелям «Фламинго» и «Киев», чтобы потребовать выселения якобы остановившихся там «беженцев из Израиля». Как сообщает «Медиазона», они вошли в отели и проверили номера на наличие там израильтян.

После этого на дверях «Фламинго» появилось объявление с текстом: «Иностранцам гражданам Израиля (евреям) вход строго запрещен! (и не проживают здесь!)» (орфография сохранена - РС)

Как утверждает «ЧП Дагестан», днем жители Хасавюрта заметили возле отеля «лицо, внешне схожее с гражданином Израиля» - мужчину в сером костюме и с длинной бородой. Также телеграм-канал «Утро Дагестана» публиковал анонимную информацию о том, что «гостиница «Фламинго» в Хасавюрте полна евреями». В том же канале публикуются посты с текстом «Чемодан - вокзал - Биробиджан!» и призывами «встречать по-взрослому» в аэропорту рейсы из Израиля, чтобы не допустить их пассажиров в город.

28 октября в Черкесске - столице Карачаево-Черкесской республики - прошел митинг с требованием не пускать в республику жителей Израиля. Как сообщает канал «База», на площади перед Домом правительства собралось около 500 демонстрантов. Позже они выдвинули еще одно требование - выселить из республики всех евреев.