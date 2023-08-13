Жители пригорода Махачкалы пригрозили перекрыть дорогу из-за отключения света 

Жители поселка Новый Кяхулай на южной окраине Махачкалы обратились к главе республики Сергею Меликову из-за отключения света, сообщает Кавказ.Реалии. Они пригрозили перекрыть дорогу, если в домах не появится электричество – ранее глава Дагестана пообещал пресекать такие акции протеста.
Обращение было записано ночью на улице Кавказская – человек за кадром, автор видео, не представился, но показал несколько десятков мужчин, которые здесь проживают. По словам спикера, это единственная улица в поселке, на которой уже вторые сутки нет электричества. Автор ролика попросил главу региона поручить своим подчиненным разобраться в этой проблеме, иначе «вот эта вся толпа будет вынуждена выйти и закрыть дорогу». Ролик опубликован в сообществе «Голос Дагестана».
О массовых отключениях электричества в ряде районов Махачкалы сообщалось с 7 августа. Тогда жители города вышли на протесты и перекрыли одну из улиц, требуя восстановить подачу электроэнергии. Одновременно с Махачкалой проблемы с электроснабжением из-за отключения подстанции возникли также в Дербенте – около 40 тыс. человек остались без света.
Глава Дагестана Сергей Меликов назвал акцию противозаконной и заявил, что подобные формы протеста в дальнейшем будут пресекаться. В тоже время, проблемы ЖКХ в республике остаются нерешенными десятилетиями, признал глава региона.
Управление СКР по Дагестану возбудило по факту отключения электричества уголовное дело по статье «халатность».
- В «Россетях» объяснили энергетический кризис нехваткой финансирования. Почти 80% электросетей в Дагестане нуждаются в ремонте, заявила компания. Из-за низких тарифов организация уже много лет не может выделить средства на модернизацию сетей. Ранее причиной Дагэнерго называло перегрев трансформаторов. Температура воздуха в городе в последние дни достигала 40 градусов.
- В пригороде Махачкалы Караман-2 местные в январе жители перекрылифедеральную трассу – они протестовали против отключений электричества, которого в их домах не было несколько дней. По той же причине на протест в январе 2022 года вышли несколько десятков махачкалинцев, проживающих на проспекте Ахмет-Хана Султана. В июле 2022 года в другой части Махачкалы несколько сотен человек из-за отключений электроэнергии перекрыли проспект Петра Первого. В конце 2021 года жители махачкалинского поселка Семендер перекрыли дорогу, требуя решить проблему с постоянными отключениями света и газа.