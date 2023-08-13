Жители пригорода Махачкалы пригрозили перекрыть дорогу из-за отключения света 

Жители поселка Новый Кяхулай на южной окраине Махачкалы обратились к главе республики Сергею Меликову из-за отключения света, сообщает Кавказ.Реалии. Они пригрозили перекрыть дорогу, если в домах не появится электричество – ранее глава Дагестана пообещал пресекать такие акции протеста.

Обращение было записано ночью на улице Кавказская – человек за кадром, автор видео, не представился, но показал несколько десятков мужчин, которые здесь проживают. По словам спикера, это единственная улица в поселке, на которой уже вторые сутки нет электричества. Автор ролика попросил главу региона поручить своим подчиненным разобраться в этой проблеме, иначе «вот эта вся толпа будет вынуждена выйти и закрыть дорогу». Ролик опубликован в сообществе «Голос Дагестана».

О массовых отключениях электричества в ряде районов Махачкалы сообщалось с 7 августа. Тогда жители города вышли на протесты и перекрыли одну из улиц, требуя восстановить подачу электроэнергии. Одновременно с Махачкалой проблемы с электроснабжением из-за отключения подстанции возникли также в Дербенте – около 40 тыс. человек остались без света.

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал акцию противозаконной и заявил, что подобные формы протеста в дальнейшем будут пресекаться. В тоже время, проблемы ЖКХ в республике остаются нерешенными десятилетиями, признал глава региона.

Управление СКР по Дагестану возбудило по факту отключения электричества уголовное дело по статье «халатность».