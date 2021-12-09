Жители Северного Кавказа относятся к Грузии лучше, чем россияне в целом

Телефонный опрос, проведенный московским Институтом сравнительных социальных исследований по заказу Фонда Фридриха Эберта, показал, что жители республик Северного Кавказа относятся к Грузии как стране и к ее жителям значительно лучше, чем россияне в среднем.

Как сообщает грузинское издание Civil.ge, если в среднем по России свое отношение к народу Грузии оценили как "очень хорошее" или "хорошее" 38% опрошенных, то в Чечне этот показатель составил 63%, в Ингушетии 61%, в Дагестане 51%, в Кабардино-Балкарии 50% и в Северной Осетии – 47%. Адыгея и Карачаево-Черкесия не были охвачены исследованием, пишет Кавказ.Реалии.

Чуть меньшее число опрошенных заявили об "очень хорошем" или "хорошем" отношении к Грузии - цифры по пяти республикам находятся в диапазоне от 61% в Чечне до 38% в Северной Осетии, а среднероссийский результат – 30%. В разрезе поколений более позитивно к Грузии и грузинам относятся люди старшего возраста в Чечне и Дагестане и, наоборот, молодого – в Кабардино-Балкарии и Осетии.​

Респондентов также спрашивали об отношении к возможному присоединению Грузии к Евросоюзу и к НАТО. Ответы жителей Северного Кавказа также оказались более позитивными, чем ответы россиян в целом: так, в Чечне вступление соседней страны в ЕС поддерживают 42% опрошенных, а в НАТО – 24% (и 30% и 14% россиян соответственно). Исключение здесь составляет Северная Осетия – там результаты чуть ниже среднероссийских.

Кроме того, опрос выявил ожидания россиян относительно будущей судьбы самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Сейчас как фактическую часть России их воспринимают 20% респондентов, но через 10 лет частью России их видят уже 30% опрошенных по России в среднем – и, предсказуемо, 54% в Северной Осетии. Возвращения этих территорий Грузии ожидает лишь небольшая часть опрошенных – 4% по России в среднем и от 2% до 9% в республиках Северного Кавказа.

В опросе, проводившемся в феврале-марте этого года, приняли участие 1506 респондентов из различных регионов страны и, дополнительно, 1513 жителей пяти северокавказских республик.