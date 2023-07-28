В Таганроге произошел взрыв. Пострадали 15 человек

В Таганроге Ростовской области в середине дня в пятницу произошл взрыв. Губернатор области Василий Голубев сообщил, что, по предварительным данным, «взорвалась ракета».

Позже он уточнил, что эпицентр взрыва пришёлся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего многоквартирного дома.

За медицинской помощью обратились 15 человек. Девять из них доставлены в больницы с осколочными ранениями, медики оценивают их состояния как средней и легкой степени тяжести. На месте взрыва работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

Министерство обороны России сообщило, что ракета прилетела из Украины, была сбита российскими ПВО, а на улицы Таганрога упали ее обломки. По данным ведомства, атака велась переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

Позднее губернатор Ростовской области написал, что ПВО перехватила еще одну ракету над Азовским районом области. Там нет пострадавших. Информацию подтвердило и Минобороны. Пуски ракет в ведомстве назвали «террористической атакой киевского режима».

Мэр Таганрога Андрей Фатеев объявил в районе происшествия режим чрезвычайной ситуации. В части города ограничено движение автотранспорта. Распоряжением Минобороны в акватории Керченского пролива запрещён проход любых маломерных судов и плавсредств, подтвердили в оперативном штабе Краснодарского края. Передвигаться там могут только военные и пограничные суда.

Следственный комитет России возбудил по факту ракетной атаки на Ростовскую область уголовное дело о теракте.