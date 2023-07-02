Житель Кабардино-Балкарии сжег хранившиеся в мечети Кораны

В Кабардино-Балкарии задержали местного жителя, который в ночь на 2 июля сжег порядка 20 изданий Корана в мечети села Чегем Второй. Информацию официально подтвердили глава Чегемского района Юрий Борисов и духовное управление мусульман республики, пишет Кавказ.Реалии.
Как сообщил в своем канале Борисов, мужчина «находясь в неадекватном состоянии» поджег экземпляры Корана внутри мечети. В итоге книги обгорели, также поврежден ковер на полу. Его действия попали на камеры наблюдения. Задержанный объяснил свой поступок призывами «внутреннего голоса».
На место ЧП выехал временно исполняющий обязанности председателя духовного управления мусульман республики заместитель муфтия Алим Сижажев. Он встретился с представителями местного духовенства и дядей поджигателя А. Борисовым (имя не раскрывается, вероятно, однофамилец главы района). В сообщении республиканского ДУМ уточняется, что поджигатель – житель села и прихожанин данной мечети находился в психически неадекватном состоянии, к тому же был пьян.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Следственное управление Следкома России по Кабардино-Балкарии и республиканский главк МВД на данный момент новость о поджоге никак не комментируют.
- В январе ультраправый датский политик Расмус Палудан, лидер антиисламистской партии Stram Kurs («Жесткий курс»), на протяжении десяти дней трижды сжег Коран. На опубликованном видео третьей акции Палудан заявил, что священная для мусульман книга «горит по вине Чечни и ее лидера», а также бойца UFC шведского происхождения Хамзата Чимаева, который назвал Палудана «террористом» после первого сжигания Корана.
- Стокгольмская полиция разрешила провести очередную акцию с сожжением Корана возле городской мечети. На место отправили полицейское подкрепление, сообщает Радио Свобода со ссылкой на шведские СМИ. Разрешение на проведение акции выдано в один из главных религиозных праздников мусульман — Курбан-Байрам. Акцию провел 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика. Он вырвал страницы из Корана и поджег его. За акцией наблюдали около 200 зрителей. Один и присутствующих пытался бросать в Момику камни и был задержан полицией.
- В мае Коран сожгли у мечети в Волгограде. По этому делу задержали 19-летнего уроженца Украины Никиты Журавеля, который жил и работал в Волгограде доставщиком еды. По версии следствия, он сжег Коран по заданию СБУ за обещание 10 тысяч рублей. Силовики заявили, что Журавель якобы дал признательные показания и заявил, что снимал для СБУ военные объекты. О чем именно идет речь и на чем построено дело, кроме признательных показаний задержанного, не сообщается.
- Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин приказал передать дело о сожжении Корана в Волгоградской области следователям из Чечни. Поводом к этому якобы являются «многочисленные обращения жителей республики». В день приезда Журавеля в Грозный местных бюджетников и студентов собрали на митинг для осуждения этой акции, а у СИЗО подозреваемого встречали около сотни людей с одинаковыми плакатами.
- В июне президент России Владимир Путин заявил, что виновный в сожжении Корана будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов. При этом приговор подозреваемому волгоградскому студенту Никите Журавелю еще не вынесен - его дело еще не отправили в суд.