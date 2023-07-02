Житель Кабардино-Балкарии сжег хранившиеся в мечети Кораны

В Кабардино-Балкарии задержали местного жителя, который в ночь на 2 июля сжег порядка 20 изданий Корана в мечети села Чегем Второй. Информацию официально подтвердили глава Чегемского района Юрий Борисов и духовное управление мусульман республики, пишет Кавказ.Реалии.

Как сообщил в своем канале Борисов, мужчина «находясь в неадекватном состоянии» поджег экземпляры Корана внутри мечети. В итоге книги обгорели, также поврежден ковер на полу. Его действия попали на камеры наблюдения. Задержанный объяснил свой поступок призывами «внутреннего голоса».

На место ЧП выехал временно исполняющий обязанности председателя духовного управления мусульман республики заместитель муфтия Алим Сижажев. Он встретился с представителями местного духовенства и дядей поджигателя А. Борисовым (имя не раскрывается, вероятно, однофамилец главы района). В сообщении республиканского ДУМ уточняется, что поджигатель – житель села и прихожанин данной мечети находился в психически неадекватном состоянии, к тому же был пьян.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Следственное управление Следкома России по Кабардино-Балкарии и республиканский главк МВД на данный момент новость о поджоге никак не комментируют.