Житель Северной Осетии подорвал себя во время досмотра автомобиля

Лидеры ультраконсервативной гомофобной и пророссийской платформы «Альт-инфо» Зура Махарадзе и Ираклий Мартыненко задержаны в Тбилиси. О задержании сообщили сами представители «Альт-инфо» накануне поздно ночью в эфире своих соцсетей. Это произошло в то время, когда платформа организовала пикет в предполагаемом месте проведения музыкального ЛГБТК-фестиваля в рамках недели «Тбилиси прайд».

Представители «Альт-инфо» подчеркнули, что они не собираются отступать и обещают сегодня провести акцию возле парламента, пишет агентство «Новости-Грузия». Они также заявили, что принесут «радужный флаг» - символ ЛГБТК, к офису правящей партии «Грузинская мечта».

«Приходите и задержите нас, мы готовы сесть в тюрьму», - заявляли представители платформы в эфире. Также они, как обычно, выступали с антизападными заявлениями и обещали «бороться с Европой в Грузии».

В полиции отметили, что задержание произошло по административной статье - за нарушение общественного порядка. В СМИ предполагают, что активистов «Альт-инфо» просто увезли с частной территории на Мтацминда, где планируется последнее мероприятие недели - музыкальный квир-фестиваль. Представители «Альт-инфо» проводили там пикет вместе с несколькими священниками.

Пока не известно, связано ли задержание с начавшимся 27 июня следствием по факту призывов к насилию и угрозам из-за проведения недели «Тбилиси прайд». Тогда в полицию вызвали и опросили лидеров «Альт-инфо» Зуру Махарадзе, Коку Моргошия и Ираклия Мартыненко.

Учитывая события прошлого года, когда толпа организованных гомофобов в центре Тбилиси устроила расправу над более чем 50 представителями СМИ, в этом году ЛГБТК-активисты решили отказаться от проведения публичных мероприятий. Также в этом году ЛГБТК-активисты вновь отказались от центрального события недели – «марша достоинства», из-за отсутствия гарантий безопасности. В итоге вся серия мероприятий недели – показы фильмов, музыкальные вечера, лекции и дискуссии, прошла на частной территории в закрытом формате.

Несмотря на это, сразу после анонса недели ультраконсерваторы заявляли в своих соцсетях и в эфире телевидения «Альт-Инфо», что сорвут мероприятие. МВД Грузии, со своей стороны, обещало принять все надлежащие меры для того, чтобы мероприятия «Тбилиси прайд» прошли в безопасной обстановке, а свобода выражения мнений каждого человека была защищена. В полиции заявили, что с этой целью находятся на постоянной связи с организаторами «Недели достоинства», а также представителями грузинского офиса ООН, местных и международных НПО, аппарата Народного защитника Грузии и дипломатического корпуса.