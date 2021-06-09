Житель Сочи застрелил двух судебных приставов, которые пришли его выселять

В Адлерском районе Сочи мужчина застрелил из охотничьего ружья двух судебных приставов, которые пришли выселять его по решению суда.

По данным источника ТАСС, стрельбу открыл местный житель, 61-летний Вартан Кочиян. В производстве приставов находились материалы о выселении Кочияна из дома по решению суда, с которым мужчина был не согласен. Источник "Интерфакса" сообщил, что приставы пришли к Кочияну для исполнения судебного решения о сносе самостроя.

Как пишет Baza без указания источника, приставов было трое, но один смог убежать. Погибших зовут Андроник Макивасян и Альберт Агазян, утверждает издание.

Стрелявший сам сообщил об убийстве и сдался полиции. Кочиян уже задержан и доставлен в дежурную часть.