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Житель Сочи застрелил двух судебных приставов, которые пришли его выселять
В Адлерском районе Сочи мужчина застрелил из охотничьего ружья двух судебных приставов, которые пришли выселять его по решению суда.
По данным источника ТАСС, стрельбу открыл местный житель, 61-летний Вартан Кочиян. В производстве приставов находились материалы о выселении Кочияна из дома по решению суда, с которым мужчина был не согласен. Источник "Интерфакса" сообщил, что приставы пришли к Кочияну для исполнения судебного решения о сносе самостроя.
Как пишет Baza без указания источника, приставов было трое, но один смог убежать. Погибших зовут Андроник Макивасян и Альберт Агазян, утверждает издание.
Стрелявший сам сообщил об убийстве и сдался полиции. Кочиян уже задержан и доставлен в дежурную часть.
Другие новости дня
В турецком университете будут изучать грузинский язык и литературу
Кавказский университет в турецком городе Карс получил разрешение для набора студентов на образовательное направление грузинского языка и литературы. Об этом сообщил посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава.
«Хочу поделиться с вами очередной радостной информацией. С помощью совместных усилий посольства Грузии и Высшего совета образования Турции (YÖK) выдано необходимое разрешение приема студентов на направление грузинского языка и литературы в Кавказском университете в городе Карс», – пишет Джанджгава на своей странице в Facebook.
По его словам, уже в этом году несколько десятков первокурсников смогут учиться на этом факультете.
«Желаю успехов этому университету, профессорам-учителям направления грузинского языка и литературы и будущим студентам», – отметил Джанджгава.
«Новости-Грузия» пишет, что Кавказский университет города Карс – это государственное публичное высшее учебное заведение в прикавказской части Турции. Он был создан в 1992 году. В университете шесть факультетов, три института, три колледжа, четыре профессиональных колледжа и несколько исследовательских и прикладных научных центров. Более 15 тысяч студентов ежегодно поступают в училище на разные образовательные программы.
Российские пранкеры обнародовали запись разговора с литовским политиком Павилёнисом
Российские пранкеры Вован и Лексус, притворившиеся российским оппозиционером Леонидом Волковым, обнародовали видеозапись разговора с председателем Комитета Сейма Литвы по иностранным делам Жигимантасом Павилёнисом.
Как пишет портал Delfi, пранкеры связались с Павилёнисом весной этого года. Об этом разговоре было известно еще в конце апреля, когда выяснилось, что человек, притворившийся проживающим в Литве главой штаба российского оппозиционера Алексея Навального, устраивал провокации против политиков Балтийских стран, Украины, Соединенного Королевства и др.
В обнародованной видеозаписи Павилёнис говорит об усилиях международного сообщества, направленных на установление демократии в России, Беларуси и других государствах Восточной Европы, работе с оппозицией и гражданским обществом этих стран, концентрации помощи по этим вопросам в США и Европейском союзе. Парламентарий в разговоре утверждает, что после прошлогодних выборов в США «Вашингтон еще не пришел в себя, он только сейчас становится Вашингтоном». Он также подчеркнул, что верит в возможности команды президента США Джо Байдена ужесточить политику в отношении России.
Председатель Комитета Сейма Литвы по иностранным делам в разговоре с «Волковым» также говорит, что сейчас у него «своя война с Иванишвили в Грузии».
- Отметим, что Жигимантас Павилёнис посещал Грузию в феврале текущего года после ареста лидера оппозиции Ники Мелия. Представители правящей партии тогда раскритиковали его заявления, а в Вильнюсе посчитали, что высказывания Павилёниса в Грузии навредили имиджу Литвы.
Комментируя опубликованную видеозапись, Павилёнис заявил BNS, что связывает российских пранкеров со спецслужбами этой страны, и считает, что российский режим стремится дискредитировать «лидеров в вопросах свободы и демократии».
«Мы становимся опасными для российского режима, так как в немалой степени формируем эту политику Запада. Их цель – дискредитировать делающих это людей», – отметил он.
Болгарский истребитель пропал с радаров во время учений
Истребитель ВВС Болгарии МиГ-29 исчез с радаров во время тренировочного полета во время учений. Инцидент произошел около полуночи 9 июня, когда самолет был над Черным морем.
Как сообщается на сайте Министерства обороны Болгарии, поисково-спасательная операция началась сразу же и продолжается до сих пор. В поисках участвуют силы и средства ВМС, пограничной полиции и ВВС.
На место выехал министр обороны Георгий Панайотов. Тактические учения пока что приостановили. На борту пропавшего самолёта находился один пилот.
Накануне польское издание Onet сообщило со ссылкой на источники о другом инциденте с истребителями МиГ-29. По данным издания, в мае один польский МиГ-29 обстрелял другой, никто не пострадал. Информация официально не подтверждена.
- Истребитель МиГ-29 был разработан в 1970-х годах в СССР. Его модификации до сих пор состоят на вооружении в России, Индии, бывших странах советского блока. Новые модификации самолёта до сих пор предлагаются на внешний рынок, но не пользуются спросом в связи с его моральным устареванием.
Волонтеры, участвующие в поиске российского туриста в Абхазии, нуждаются в эвакуации
Группа российских волонтеров, прибывшая в Абхазию 2 июня и присоединившаяся к поискам российского туриста Владимира Ульянова, нуждается в эвакуации. Об этом сообщили в МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.
Волонтеры находятся в альпийской зоне в районе слияния рек Химса и Кубыш. Они говорят, что не смогут самостоятельно спуститься к побережью, так как физически истощены и обратный путь им не под силу.
Российского туриста Владимира Ульянова ищут в горах Абхазии с начала мая. После того, как поиски не дали никаких результатов, к спасателям присоединились российские волонтеры.
Азербайджан вернул Армении заблудившегося военнослужащего
Солдат-контрактник Вооруженных сил Армении, рядовой А. Катанян, который утром 8 июня из-за тумана заблудился и оказался на азербайджанской территории, был возвращен армянской стороне рано утром 9 июня. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны Армении.
В ведомстве говорят, что рядовой Катанян в настоящий момент находится в Степанакерте (Ханкенди).
О задержании армянского военнослужащего в Министерстве обороны Азербайджана заявили накануне. В сообщении говорилось, что он, предположительно, «член диверсионной группы противника».
Позднее в Баку сообщили, что «в результате проведенного дополнительного расследования выяснилось, что военнослужащий Вооруженных сил Армении Артур Картанян [Катанян], задержанный 8 июня 2021 года на территории Лачинского района армяно-азербайджанской границы, попал на территорию Азербайджана не с целью диверсионно-диверсионной деятельности».
По данным министерства, Артур Картанян [Катанян], сбившись с пути, пересек азербайджанскую границу.
В Баку говорят, что в очередной раз продемонстрировали гуманизм и «обеспечили возвращение лица, не совершившего преступления против Азербайджана».
Сопредседатели Женевских дискуссий посетили Цхинвали и Цнелиси
Сопредседатели Женевских дискуссий от ОБСЕ, ООН и ЕС накануне посетили самопровозглашенную республику Южная Осетия. Они провели встречу с полпредом югоосетинского президента по постконфликтному урегулированию Муратом Джиоевым.
По словам Джиоева, ситуация в регионе, в целом, остается относительно стабильной. Он рассказал журналистам, что обсудил с делегацией вопрос выяснения судьбы без вести пропавших жителей Южной Осетии.
«Нам сообщили, что состоялась встреча с властями Грузии, на которой поднимались вопросы без вести пропавших граждан Южной Осетии. Сопредседатели рассчитывают, что грузинская сторона предпримет усилия для выяснения судьбы молодых людей», – сказал он.
Сопредседатели Женевских дискуссий встретились в Цхинвали с преподавателями и студентами кафедры английского языка Юго-Осетинского госуниверситета. Они также посетили село Цнелиси. Как заявил Джиоев, представители международных организаций встретились с местными жителями, которые выразили обеспокоенность нахождением близ села грузинского поста.
Мурат Джиоев также сообщил, что сопредседатели планируют в рамках следующего визита посетить Ахалгорский район.
«Дело в том, что грузинская пропаганда, начиная с 2008 года преподносит вопрос так, как будто в Ленингорском районе какое-то особое положение. Мы, со своей стороны, каждый раз заявляем, что этот район для нас такой же, как и остальные районы», – говорит Джиоев.
- Жители Ахалгорского района живут в изоляции после закрытия югоосетинскими властями пропускного пункта «Раздахан» в сентябре 2019 года. Закрытие дороги стало ответом на пост грузинской полиции, появившийся близ сел Чорчана и Цнелиси.
В Грузии от коронавируса скончался 31 пациент, выявлен 821 новый случай
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончался еще 31 пациент. Число жертв COVID-19 достигло 4982.
За сутки в стране выявили 821 новый случай коронавируса. Накануне провели 38 478 тестов: PCR-тестов – 14 614, экспресс–тестов на антиген – 23 864.
Выздоровели еще 866 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 351 249, выздоровевших – 335 895.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,13%, за последние 14 дней составляет 2,77%, за неделю – 2,73%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 5970 человек, всего администрировано вакцин – 184 718.
Президент Грузии сегодня посетит Княжество Монако
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня, 9 июня посетит с рабочим визитом Княжество Монако.
По информации пресс-службы главы государства, в рамках визита запланирована личная встреча президента Грузии с князем Монако Альбертом II. Президент Грузии откроет в Монте-Карло официальную презентацию по популяризации грузинского вина и обратится к виноделам, участвующим в выставке. На мероприятии будут представлены различные сорта вин грузинских винодельческих компаний.
Запланированы также встречи президента с французскими журналистами и блогерами, занимающимися винной тематикой. Президент Грузии вместе с Альбертом II посетит презентацию грузинского вина - «Встреча с корнями лозы» и обратится к гостям презентации.
В рамках рабочего визита президента Грузии запланирована встреча с президентом международной организации «Мир и спорт» Джоэлем Бузу.
Сенат США выделяет 250 миллиардов долларов на конкуренцию с Китаем
Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект, которым предусматривается выделение 250 миллиардов долларов на финансирование научных исследований, высокотехнологичных производств. Цель - удержать лидерство Соединенных Штатов в области инноваций перед лицом конкуренции со стороны Китая.
Главная статья расходов в новом законопроекте - поддержка американской индустрии полупроводников, которая должна получить 50 миллиардов долларов государственных инвестиций. В 1990 году на долю США приходилось 37 процентов выпускаемых в мире полупроводников, сейчас - 12 процентов. Законодатели опасаются, что Соединенные Штаты становятся слишком зависимыми от иностранных производителей в этой ключевой для развития технологий области. Возникший во время пандемии коронавируса дефицит полупроводников продемонстрировал возрастающую роль Китая в их производстве.
Сотни миллиардов долларов выделяются на финансирование государственных исследовательских центров, на различные гранты частным фирмам и университетам с целью поощрить разработки, которые могут привести к технологическим прорывам.
Страны, которые развивают технологии связанные с искусственным интеллектом, квантовым вычислением, инновациями, которых мы еще не видели изменят мир по своему образу и подобию, заявил один из инициаторов законопроекта сенатор-демократ Чак Шумер. "Либо мы отдадим роль мирового лидера нашим противникам, либо мы проложим дорогу еще одному поколению американского лидерства", - подчеркнул Чак Шумер.
За законопроект проголосовали 68 сенаторов от обеих партий, против - 32, что является редким примером сотрудничества представителей Демократической и Республиканской партии.
Противники этого законопроекта считают, что государство не должно столь масштабно вторгаться в рыночные процессы. Они говорят, что до сих пор частный капитал успешно выявлял перспективные направления в технологиях и своими инвестициями обеспечил США роль мирового лидера в этой области.
Подобный законопроект рассматривается Палатой представителей.p
Дарья Навальная в Женеве приняла премию, которой удостоен её отец
Дарья Навальная, 20-летняя дочь оппозиционера Алексея Навального, выступила на Женевском форуме активистов, отстаивающих права человека. Форум собирается ежегодно в преддверии очередной сессии Совета ООН по правам человека. В этом году 47-я сессия Совета пройдёт в Женеве с 21 июня по 15 июля.
Дарья Навальная получила Премию мужества, присужденную ее отцу, находящемуся в заключении. В своём записанном на видео выступлении дочь Алексея Навального, в частности, сказала:
"Вы должны были смотреть на моего отца, а не на меня, но он находится в российской тюрьме. Он потратил всю жизнь на борьбу с коррупцией и отстаивание прав и свобод человека, таких как свобода слова, свобода выражения политических взглядов, право на протест и на участие в выборах, - сказала Навальная". По её словам, эти очень важные ценности отсутствуют в России.
(Полный текст перевода обращения на русский язык публикует телеканал "Дождь")
Организаторы формума в письме Леониду Волкову, соратнику Алексея Навального, подчеркнули, что решили вручить премию оппозиционеру "за невероятную смелость в отстаивании справедливости и прав человека".
Би-би-си приводит краткую хронику основых событий, предшествовавших аресту Алексея Навального и приведших его к лишению свободы:
- В августе прошлого года Навальный, находившийся без сознания, был госпитализирован в омскую больницу с симптомами отравления и вскоре доставлен на лечение в Германию.
- Эксперты военной немецкой лаборатории нашли в организме оппозиционера следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". Российские власти отрицают причастность к отравлению Навального, а также сам факт отравления.
- 17 января 2021 года Навальный вернулся из Германию в Россию. В аэропорту Шереметьево он был задержан. ФСИН объявила, что Навальный неднократно нарушал испытательный срок по делу "Ив Роше" и потребовала изменить ему условный срок наказания на реальный.
- 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН и заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Согласно решению суда, политик должен провести в колонии в общей сложности два года и восемь месяцев.
РФС пожаловался в УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Российский футбольный союз направил в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) жалобу по поводу новой формы сборной Украины.
Ранее стало известно, что украинские футболисты выступят на предстоящем чемпионате Европы в форме, на которой изображена карта страны с Крымом, а также нанесены две надписи - «Слава Украине!» и «Героям слава!». Это вызвало негативную реакцию депутатов российской Госдумы и официального представителя МИД Марии Захаровой.
В обращении РФС к европейским футбольным властям сказано, что форма сборной Украины нарушает принципы УЕФА, которые запрещают политические высказывания во время соревнований. «Согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент», - считают в Российском футбольном союзе.
При этом накануне в Союзе европейских футбольных ассоциаций уже официально заявили, что украинская форма не нарушает регламента.
- Чемпионат Европы по футболу, который должен был состояться в прошлом году, но был перенесен в связи с пандемией коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля в одиннадцати европейских городах, включая Санкт-Петербург. На предварительном этапе сборная Украины сыграет в Амстердаме против сборной Нидерландов, а также в Бухаресте против Австрии и Северной Македонии.
- В 2018 году Международная федерация футбола (FIFA) оштрафовала на 15 тысяч швейцарских франков скаута сборной Хорватии Огнена Вукоевича и вынесла предупреждение защитнику хорватов Домагою Виде за ролик, выложенный ими в инстаграме после победы над Россией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. На видео Вукоевич посвящает победу Украине, а Вида произносит фразу «Слава Украине!». В ФИФА посчитали это политическими заявлениями, которые запрещены регламентом организации - несмотря на то, что в прошлом оба хорвата выступали за киевское «Динамо».
В Абхазии подтверждено 44 новых случая инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 286 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 44 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 30 человек, 29 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 10 человек оценивается как тяжелое, 20 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 38 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 8 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 11 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 14, в Ткварчельской ЦРБ - 7.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 549 человек. Зарегистрировано 236 летальных случаев. Выздоровели 14 947 человек.
Грузинский дзюдоист Лаша Шавдатуашвили одержал историческую победу
Лаша Шавдатуашвили впервые в истории независимой Грузии стал дзюдоистом, который обладает титулом олимпийского чемпиона, а также чемпиона Европы и мира.
Сегодня, 8 июня, на чемпионате мира, который состоялся в столице Венгрии, в Будапеште, 29-летний грузинский спортсмен завоевал золотую медаль в весовой категории до 73 кг, став двукратным чемпионом мира, победив в финале спортсмена из Швеции Томми Масиаса, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Во время турнира в Будапеште Лаша одержал победу над представителем Перу Алонзо Вонга, затем обошел бразильца Эдуардо Барбоа, спортсмена из Израиля Джонатана Эльбаза, венгра Миклоша Унквара и турка Билала Чилоглу.
Лаша Шавдатуашвили – уроженец города Гори. Чемпион и призер Олимпийских игр. Двукратный чемпион мира, неоднократный чемпион и призёр чемпионатов Европы в личном и командном первенствах.
В мае 2018 года в числе 23-х олимпийских чемпионов из Грузии, выступавших на Играх в разные годы, был награжден президентским орденом «Сияние».
Привитый одной дозой вакцины глава правительства Аджарии заразился коронавирусом
Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе заразился коронавирусом, об этом политик написал на своей странице в Facebook.
Рижвадзе сообщил, что продолжает работать дистанционно. «Тестирование подтвердило у меня наличие коронавируса. Я нахожусь в самоизоляции и продолжаю работать дистанционно», - отмечает Торнике Рижвадзе. Примечательно, что 13 мая Рижвадзе сделал первую дозу вакцины от коронавируса китайским препаратом Sinopharm.
1 июня стало известно, что коронавирусом заразилась глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе, которая 23 марта привилась от коронавируса британо-шведским препаратом AstraZenecа. Согласно протоколу, вторую дозу препарата Тикарадзе должна была получить в первых числах июня, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По данным главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амирана Гамкрелидзе, в последнее время в Грузии были выявлены случаи инфицирования коронавирусом среди вакцинированных и одной дозой, и двумя дозами.
В итоге заболели 0,8% из тех, кто был вакцинирован одной дозой и 0,2%-0,3% среди тех, кто получил два укола. Как и предусмотрено, большая часть заразившихся перенесли заболевание достаточно легко, им практически не понадобилась госпитализация или интенсивная медицинская помощь.
Гамкрелидзе еще раз подчеркнул, что вакцина, в первую очередь, защищает от тяжелого течения заболевания и смертельного исхода.
Пивоварову предъявили обвинение по делу о «нежелательной организации»
Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему директору "Открытой России" по статье об участии в деятельности "нежелательной организации". Об этом сообщается в телеграм-канале оппозиционера.
Пивоварову грозит от двух до шести лет лишения свободы. Ранее стало известно, что на оппозиционера составлен административный протокол по закону об "иностранных агентах". Речь идет о некоммерческой организации "Открытый Петербург", которую он учредил в 2017 году для просветительской деятельности.
2 июня суд в Краснодаре арестовал Пивоварова на два месяца по уголовному делу об участии в "нежелательной организации". Поводом для преследования стал пост в фейсбуке, опубликованный оппозиционером в августе 2020 года о проекте поддержки независимых кандидатов на муниципальных выборах "Объединенные демократы". Пивоваров считает своё преследование политическим.
Пивоваров был задержан в петербургском аэропорту Пулково при попытке вылететь в Польшу 31 мая. Его сняли с самолета в тот момент, когда лайнер выворачивал на взлетную полосу. Сотрудники ФСБ, зашедшие на борт, объяснили свои действия тем, что Пивоваров находился в розыске.
- 39-летний Андрей Пивоваров – бывший председатель и исполнительный директор общественного движения Ходорковского. "Открытая Россия" проработала в стране 20 лет и 27 мая объявила о самоликвидации.
- Российская "Открытая Россия" не была зарегистрирована Минюстом как организация и не включена в список нежелательных НКО. Однако в списке есть две иностранные структуры с таким же названием.
Президент Франции получил пощёчину во время выхода к гражданам
Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощёчину во время выхода к жителям коммуны Тен-ЛʼЭрмитаж во время поездки по стране. Инцидент произошёл 8 июня на юго-востоке Франции.
Два человека арестованы после случившегося по подозрению в применении насилия против официального лица, передаёт Le Figaro. Газета отмечает, что это первое нападение на политика.
Инцидент произошёл около 13:30 по местному времени. Макрон собирался поехать из пригорода в город Валанс, чтобы пообедать. Но вышел к сторонникам, которые скандировали лозунги в его честь. В этот момент его ударил находившийся среди них мужчина в зелёной футболке и маске.
На записи видно, что он прокричал в этот момент "Долой макронизм" и, возможно, кричал боевой лозунг французской армии во время королевского правления "Монжуа Сен-Дени!" ("Ура, св. Дионисий!").
Мотивы и имя нападавшего пока не сообщались. Личность второго задержанного не раскрывалась.
Эксперты по разоружению призвали Байдена и Путина подтвердить заявление Рейгана и Горбачёва
Несколько объединений мировых учёных, экспертов и врачей призвали президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина подтвердить совместное заявление, принятое на встрече фактического главы СССР Михаила Горбачёва и 40 президента США Рональда Рейгана в 1985 году. В нём главы двух супердержав согласились, что мир должен избежать войны с применением атомного оружия. Обращение опубликовано на сайте организаций "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" и "Пагуошское движение ученых".
Текст открытого обращения, подписанного 34 представителями организаций, борющихся с распространением ядерного оружия и экспертов, опубликован перед запланированной встречей Байдена и Путина в Женеве в июне. Она станет первым очным разговором политиков после избрания Байдена президентом США. В тексте говорится, что подписанты надеются на восстановление "взаимоуважения и сотрудничество между США и Российской Федерацией".
Среди подписавших письмо — директор "Бюллетеня учёных-атомщиков" Рейчел Бронсон, бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, бывший министр обороны США в администрации Билла Клинтона Ульям Джеймс Перри, представители экспертных организаций.
"Лидеры двух стран неоднократно находили в себе мужество и решительность для совместной работы с целью положить конец величайшей угрозе, нависшей над человечеством,— ядерному апокалипсису", — говорится в обращении.
Сторонам предлагается "положить начало двустороннему стратегическому диалогу" который вёл бы к уменьшению угрозы ядерной войны. "Весь мир будет смотреть на вас", резюмируют авторы обращения.
Отношения Москвы и Вашингтона последовательно ухудшаются последние годы. В 2019 году замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью The Wall Street Journal назвал их находящимися в низшей точке со времён холодной войны. После этого ситуация только ухудшилась. В марте президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста в интервью телекомпании ABC, утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента Путина убийцей.
Газета The Washington Post в январе сообщала, что Байден выступает против "перезагрузки" отношений с Москвой по примеру той, что была устроена президентом Обамой, у которого он был вице-президентом.
Рябков перед встречей заявил, что повестка перед встречей у России и США не совпадает, а Москва намерена отправить перед саммитом Вашингтону "целый ряд некомфортных сигналов".
Все парламентские партии Грузии выразили поддержку членству страны в НАТО
Все представленные в парламенте Грузии политические партии сегодня подписали заявление, принятое в связи с предстоящим 14 июня саммитом НАТО в Брюсселе.
В совместном заявлении о поддержке интеграции Грузии в НАТО говорится, что стороны едины в своей поддержке членства Грузии в НАТО, и подтверждают, что членство в НАТО является основным интересом национальной безопасности Грузии и основано на единодушной, широкой политической и общественной поддержке.
В заявлении содержится призыв к НАТО и ее государствам-членам продолжать тесное партнерство с Грузией, поскольку страна готовится к проведению совместно согласованных парламентскими политическими партиями амбициозных реформ, направленных на укрепление демократии, а также обеспечить более сильной поддержку и обмен опытом в борьбе с растущими и гибридными угрозами, – пишет «Новости-Грузия».
«Мы подчеркиваем важность принятия политического решения, чтобы приблизить Грузию к вступлению в Альянс. Членство Грузии и других стран Восточной Европы, желающих стать членами НАТО, укрепят безопасность и стабильность в евроатлантическом пространстве, остановят потенциальных агрессоров и приблизят нас к «единой, свободной и мирной Европе», – говорится в заявлении, в котором выражается надежда, что саммит НАТО в Брюсселе создаст возможность зафиксировать прогресс Грузии на пути интеграции в НАТО.
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии впервые подключилась к работе парламента 10-го созыва
Члены блока «Единое национальное движение» (ЕНД) – Объединенная оппозиция «Сила в единстве» сегодня впервые подключились к работе парламента Грузии.
Ранее они бойкотировали работу законодательного органа и заявляли, что выборы 31 октября 2020 года были сфальсифицированы.
Оппозиционеры приняли решение войти в парламент после того, как бойкот законодательного органа прекратила часть их коллег, предварительно подписав соглашение президента Европейского совета Шарля Мишеля о выходе Грузии из политического кризиса.
Во фракцию «Единое национальное движение» – Объединенная оппозиция «Сила в единстве» войдут 32 депутата. Возглавит депутатское объединение Хатия Деканоидзе. Заместителями председателя фракции станут Леван Бежашвили, Георгий Ботковели и Нато Чхеидзе.
В парламент сегодня пришла и лидер партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани. Она говорит, что продолжит осуществлять законодательную деятельность в качестве независимого депутата.
- Всего в парламенте Грузии 150 депутатов, из них 84 – представители правящей партии «Грузинская мечта».
- Соглашение Шарля Мишеля предполагает назначение досрочных парламентских выборов в 2022 году в том случае, если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти.
В Баку заявили о задержании «члена диверсионной группы противника»
В Министерстве обороны Азербайджана сегодня заявили о задержании армянского военнослужащего.
По версии Баку, разведывательно–диверсионная группа вооруженных сил Армении, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями на территории Лачинского района близ армяно-азербайджанской государственной границы, проникла на территорию Азербайджана.
«Благодаря бдительности подразделений азербайджанской армии, дислоцированных на этом направлении, был задержан член группы, военнослужащий Артур Картанян. Остальные члены группы отступили, покинув территорию», – говорится в заявлении ведомства.
В Баку предполагают, что «группа получила задание минировать освобожденные территории Азербайджана».
В Министерстве обороны Армении между тем заявили, что военнослужащий Катанян заблудился, не сориентировавшись на местности из-за тумана, и оказался на подконтрольной вооруженным силам Азербайджана территории.
«Заявление МО Азербайджана о том, что А. Катанян является диверсантом, не соответствует действительности», – говорится в сообщении.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании “Нагорно-Карабахской Республики“.
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- “Нагорно-Карабахская республика” официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из региона Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Экспорт вина из Грузии в январе-мае превысил 80 млн долларов
Доход от экспорта вина за пять месяцев 2021 года составил 82,4 млн долларов США. Как пишет издание Netgazeti со ссылкой на Национальное агентство вина Грузии, это на 8% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
В январе-мае текущего года из Грузии было экспортировано 36,4 млн бутылок вина (0,75 литров) в 55 стран мира, что на 15% больше, чем в 2020 году.
Экспорт вина вырос в Россию на 17% (22 421 656 бутылок), в Украину – на 6% (4 162 515), в Польшу – на 11% (2 258 486), в Литву – на 63% (439 494), в США – на 26% (402 942), в Эстонию – на 3% (258 640), в Германию – на 23% (314 703), в Канаду – на 54% (118 006), в Казахстан – на 80% (1 368 220), в Израиль – на 95% (236 996).
За январь-май доход Грузии от экспорта вина, бренди, чачи и других алкогольных напитков составил 130 млн долларов, что на 8% больше, чем в прошлом году.
Сайты крупнейших мировых СМИ были недоступны из-за глобального сбоя сети
Сайты крупнейших мировых СМИ, британского правительства, платёжной системы PayPal и форума Reddit оказались недоступны на один-два часа из-за глобального сбоя. Причиной стала поломка у инфраструктурного провайдера, которого многие сайты используют для хранения изображений.
Утром во вторник, 8 июня, на час-два часа оказались недоступны сайты газет The New York Times, Financial Times и The Guardian, новостного агентства Bloomberg, издания The Verge, канала CNN и стриминговых сервисов Spotify и Twitch. Среди пострадавших — Би-би-си, BuzzFeed News, магазины Amazon, Shopify и eBay, социальная сеть Pinterest, сайты Github и Stackoverflow.
Некоторым из них удалось начать работу быстрее, чем сбой был решён, с помощью аварийных мер — например, отказа от иллюстраций. Издание The Verge публиковало новые материалы в Google Docs. Позднее работа всех сайтов была восстановлена. .
Причины случившегося пока не сообщаются. Провайдер Fastly сообщил о начале расследования происшествия.
В Абхазии из-за коронавируса отменили городские выпускные балы
В Абхазии отменили проведение общегородских выпускных балов, об этом сообщил «Апсныпресс» начальник отдела по связям с общественностью Министерства просвещения и языковой политики самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Кутелия.
По его словам, это – совместное решение Минпросвещения и Минздрава, принятое в целях сохранения стабильной эпидемиологической ситуации.
«При этом можно проводить выпускные вечера в самих школах. Речь идет о немногочисленных мероприятиях с участием педагогов и выпускного класса. Также в школе можно будет провести выпускные линейки с соблюдением всех санитарных норм», – пояснил Кутелия.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 15 505 человек. Зарегистрировано 236 летальных случаев. Выздоровели 14 901 человек.
Резо Габриадзе похоронят в Мтацминдском пантеоне
Художник, режиссер театра и кино, писатель Резо Габриадзе будет похоронен в Мтацминдском пантеоне писателей и общественных деятелей. Информацию подтвердили в мэрии Тбилиси.
Гражданская панихида по Резо Габриадзе пройдет 8 и 9 июня в Театре марионеток на улице Шавтели. Попрощаться с режиссером можно будет с 16:00 до 20:00. Вынос тела состоится в четверг, 10 июня, в 15:00 из храма Анчисхати.
Габриадзе скончался в Тбилиси на 85-м году жизни. Соболезнования в связи с его смертью выразили первые лица Грузии, а также министр культуры России.
Известный художник, сценарист, режиссер и скульптор, основатель Тбилисского театра Марионеток родился в 1936 году в Кутаиси. Помимо постоянных занятий живописью и скульптурой, Резо Габриадзе является автором сценария к более чем 35 фильмам, ставшим классикой грузинского кинематографа. Среди них известные и любимые многими «Не горюй!», «Мимино», «Кин-дза-дза».
Габриадзе является обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также является кавалером ордена Искусств и Литературы Французской Республики.
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