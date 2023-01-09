Жительница Дагестана рассказала о пытках в реабилитационном центре

18-летняя жительница Дагестана Элина Ухманова подала в полицию заявление о насильном удержании и пытках в реабилитационном центре «Альянс Рекавери» в Махачкале. По ее утверждению, туда ее отдали родители, чтобы «лечить» от бисексуальности и атеизма. Также Ухманова требует провести проверку по факту незаконного занятия медицинской деятельностью: центр называет свои услуги лечебными, хотя его нет ни в одном официальном медицинском реестре.

По словам Ухмановой, после серии конфликтов с родителями ее похитили неизвестные мужчины, нанятые, по ее убеждению, родственниками, и отвезли в «Альянс рекавери». Там, как она сообщила правозащитной организации «СК SOS», пациентов удерживали насильно, избивали, лишали еды и воды, за попытки спорить с персоналом заковывали в наручники и подвешивали за них к перилам. В качестве наказания использовались и физические упражнения, такие как 300-400 приседаний или отжиманий за один раз.

Элина Ухманова провела в центре четыре месяца, после чего ее забрали родители. Они заперли дочь дома и отобрали у нее телефон, после чего ее исключили из университета. Ухмановой удалось связаться с кризисной группой «СК SOS», которая защищает права ЛГБТ+ на Северном Кавказе. С помощью активистов она смогла покинуть Дагестан и сейчас, по их словам, находится в безопасном месте. Заявление в полицию она подала в Москве.

На сайте реабилитационного центра «Альянс Рекавери» указано, что он занимается лечением алкоголизма, наркомании и игромании. Приводится номер лицензии - ЛО-05-01-001095 от 3 апреля 2015 года. Однако лицензия с таким номером принадлежит Дагестанскому республиканскому наркологическому диспансеру. Ни на сайте диспансера, ни на сайте «Альянса» нет сведений о связи между двумя учреждениями.