Жителя Якутска арестовали по делу о подготовке к присоединению к ВСУ

С голодающим активистом Джансухом Адлейба и собравшимися на сухумской площади Свободы гражданами встречаются премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб и вице-президент Бадра Гунба.

«В руководстве Абхазии, во всех структурах нет ни одного человека, который заинтересован в повышении цен на что-либо, в том числе на топливо», – заявил Анкваб.

Он также добавил, что не имеет отношения к сети АЗС «Подорожник» и «никогда не имел».

Адлейба, выслушав аргументы премьера, заявил, что не доверяет ему.

«Ваш маразматический бред я слышать не намерен», – сказал Адлейба Анквабу.

Джансух Адлейба голодает уже 12-е сутки. Под его требованием к правительству о снижении цен на топливо подписались более семи тысяч человек.

Ранее Адлейба не исключил, что может потребовать отставки премьер-министра.